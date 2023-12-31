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Cumhurbaşkanı Erdoğan görevi başındaki askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis’te temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aracılığıyla, askerlerin yeni yılını kutladı.

31.12.2023 - 21:20 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan görevi başındaki askerlere seslendi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı ile TCG GÖKOVA’ya gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından son olarak Kilis Çıldıroba’ya gitti.

6’ncı Kolordu Komutanlığına ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına geçen Bakan Yaşar Güler, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Mehmetçiklerin yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Güler'in telefonundan bölgede görev yapan Mehmetçiklere seslenerek onların yeni yılını kutladı.

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"Biz kahramanlarımızla güvendeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman Mehmetçiklere şunları söyledi:

“Suriye sınırlarındaki bu mücadelede aldığımız neticeler, oralarda verdikleri kahramanca mücadele her an bizim için nedenli güvende olduğumuzun işaretidir. Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, Gazilerimize şifalar temenni ediyorum. Ve 2023 yılını nasıl geride bıraktığımızı, bırakmakta olduğumuzu herhâlde anlatmaya gerek yok. Ama umuyorum ki bundan sonraki süreçte biz kahramanlarımızla birlikte güvendeyiz, güvenlikteyiz ve bu şekilde de yolumuza Allah’ın izniyle devam edeceğiz."

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Erdoğan, "Bütün er, erbaş, bütün komutanlarımızın gözlerinden öpüyorum ve 2024’ün de hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Sizlere selam, sevgi, saygılarımı gönderiyorum” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

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