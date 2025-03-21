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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ile görüştü

21.03.2025 - 21:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau arasındaki ticaretin artırılması için gayret gösterdiklerini, Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinin son yıllarda kaydettiği ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de sivil halkı katletmeye devam ettiğini, Netanyahu yönetimini durdurmak için uluslararası toplumun baskılarını artırması gerektiğini, Türkiye’nin ateşkesin yeniden tesisi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.(DHA)

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