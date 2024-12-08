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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te depremzede aileye misafir oldu

Gaziantep'te 5 bin 113 konut anahtar ve tapu teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören sonrası depremzede ailenin evine misafir oldu.

08.12.2024 - 02:07 | | GAZİANTEP (İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te depremzede aileye misafir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Güneyşehir 5 bin 113 konut anahtar ve tapu teslim törenine katıldı. Törende halka hitap eden ve anahtar ile tapu teslimi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonrasında depremde 2 çocuğunu kaybeden depremzede aileye misafir oldu.

Depremzede ailenin evinde duygusal anlar yaşandı

Ailenin ziyaret sırasında depremde kaybettikleri çocuklarının fotoğrafını göstermesi sırasında duygusal anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden çocuklara Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, depremde sol kolunu kaybeden ev hanımına son durumunu sorarken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin protez yaptırdıklarını söyledi.

Çocuklardan tablet hediyesine teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında evin küçük çocuklarına da tablet hediye etti. Erdoğan'a elini öperek teşekkür eden çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Ziyarette Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de yer aldı.

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Erdoğan, ziyaretin ardından çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Erdoğan'a vatandaşların yol boyunca sevgi gösterisinde bulunması ve davul zurna çalması ise renkli görüntülere sahne oldu.

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