Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazeteci Engin Ardıç'ın cenaze törenine katıldı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybeden Gazeteci Engin Ardıç, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ardıç'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

ENGİN ARDIÇ KİMDİR?

Engin Ardıç, mesleğe 1970 yılında, "Tiyatro '70" dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta Dergisi'nde yayın danışmanlığı, Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı, Inter Star'da yorumculuk yaptı. Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazdı.

Ardıç, 24 Şubat 2008 tarihinden bugüne dek Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.