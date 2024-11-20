GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından yurda döndü.

20.11.2024 - 09:56 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yurda döndü.

GÜNCEL HABERLER

Kars'ta köyde içme suyu sorunu çözüldü, kadınlar hatıra ormanı kurmak için harekete geçti

Kars'ta köyde içme suyu sorunu çözüldü, kadınlar hatıra ormanı kurmak için harekete geçti

Güzellik kraliçesi futbol aşkından vazgeçmiyor! Podyumdan sahaya indi, kulübe başkan oldu

Güzellik kraliçesi futbol aşkından vazgeçmiyor! Podyumdan sahaya indi, kulübe başkan oldu

Belaruslu kız kardeşler Niğde'de kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor

Belaruslu kız kardeşler Niğde'de kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor