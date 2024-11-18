GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi resmi törenine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi resmi törenine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine iştirak etti.

18.11.2024 - 17:28 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi resmi törenine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı

Zirvenin düzenlendiği Modern Sanat Müzesi'ne eşi Emine Erdoğan ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından karşılandı. Lula da Silva ve Erdoğan, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi resmi törenine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı

Erdoğan'a, G20 Liderler Zirvesi'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

 

    GÜNCEL HABERLER

    Çorum'da anne ve 14 yaşındaki oğlu evde çıkan yangında öldü! Yangında korkunç detay ortaya çıktı

    Çorum'da anne ve 14 yaşındaki oğlu evde çıkan yangında öldü! Yangında korkunç detay ortaya çıktı

    Güney Kore'den geldi, Tekirdağ'a yerleşti! Tanıyan herkes 'Anne' diye sesleniyor

    Güney Kore'den geldi, Tekirdağ'a yerleşti! Tanıyan herkes 'Anne' diye sesleniyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi resmi törenine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi resmi törenine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı