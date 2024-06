Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda düşüş göreceğiz, tek haneye inecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 31'inci Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ilk bin İhracatçı firma temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, TİM Delegeleri ve TİM Konsey Üyeleri katıldı. Ödül töreni ve konuşmaların ardından tamamen yerli ve milli ürünlerle üretilen savunma sanayi ürünleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Yeni Zelanda’ya gönderildi. Ardından günün anısına TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yağlı boya tablo verildi.

"2002’DE BİR HAFTADA YAPTIĞIMIZ İHRACATI ARTIK BİR GÜNDE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Genel Kurul üyelerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kültürümüzde malum, marifet ittifaka tabidir. Başarıyı takdir hakkı teslim etmenin yanı sıra yeni başarıların da önünün açılmasını sağlar. Az önce Sayın Başkan, değerli Sayın Ticaret Bakanımız ihracatçılarımızın Türkiye ekonomisine katkılarını detaylı bize anlattılar. Bu ülkenin herhangi bir vatandaşının rakamların açıkça ortaya koyduğu böylesi bir başarıdan gurur duymaması mümkün değil. Sizlerin nezdinde 150 Bin ihracatçımızın her birine Türk Malı damgasını taşıyan ürünlerimizi dünyanın dört bir ucuna ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum, İhracatçılarımızı ticaret diplomasisinin öncü neferleri, akıncıları, Türk ekonomisinin yurt dışındaki sancaktarları olarak görüyoruz. Bugüne kadar sizlerle yol yürümekten hem bahtiyarlık hem de büyük şeref duydum. Yürüttüğümüz çalışmalarda daima yanınızda oldum. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak kapımızı sizlere sonuna kadar açık tuttuk. Her meselenizde bizzat ilgilenmeye, sorunlarınıza pratik, sürdürülebilir, kalıcı çözümler bulmaya gayret ettik. Siz çalıştınız, biz de size yardım ettik. Siz ürettiniz, biz de sizi destekledik. Siz ihraç ettiniz, biz de sizin işlerinizi kolaylaştırdık. Siz yeni pazarlar aradınız, biz de sizin yolunuzu açtık. Ülkemizi ziyaret eden devlet ve hükümet başkanlarıyla yaptığımız her görüşmenin gündeminde mutlaka sizlerin talepleri de vardı. Hemen her yurt dışı ziyaretimize sizlerin de iştirak etmesini sağladık. Anlaşmalarla, forumlarla, fuarlarla ve etkinliklerle ülkemizle dünyanın geri kalanı arasında ticari köprüler kurduk. Türkiye'yi yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeden bugünkü seviyelerine sizlerle beraber getirdik. 2002’de bir haftada yaptığımız ihracatı artık bir günde gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"SALON SİYASETÇİLERİ BUNLARI BİLMİYOR OLABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracatı ülke sathına yaydık, hatta ihracat yapmayan ilimiz kalmadı. 2023 yılında 48 ilimizde ilk bin ihracatçı firma arasına girebilecek ölçüde ihracat yapan firmamız bulunuyor. Klavye ekonomistleri bunları görmüyor olabilir. Salon siyasetçileri bunları bilmiyor olabilir. Fildişi kulelerinde ahkam kesenler bunları anlamıyor olabilir. Ama bu gerçekleri işin içinde olan, elini taşın altına koyan dünyanın dört bir köşesine Türk mallarını götüren siz kardeşlerim çok ama çok iyi biliyor. Sadece 2024’ün ilk beş ayında 42 ülkeye 79 heyet düzenleyen TİM mensupları, Türk ekonomisinin muazzam potansiyelini çok iyi görüyorum. Biz başkalarının ne dediğine değil, size bakıyoruz. Sizinle yol yürüyoruz" dedi.

"İHRACAT TÜRK EKONOMİSİNİN LOKOMOTİFİDİR"

Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da yoldaşlığımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Gerek Cumhurbaşkanı yardımcım gerek Ticaret Bakanım, gerekse diğer ilgili tüm Bakanlarımız her zaman sizin yanınızdadır. Şahsım ve yakın mesai arkadaşlarım aynı şekilde sizlerin en büyük destekçisidir. İhracatçımızın, sanayicimizin, yerli yabancı yatırımcımızın, üreticimizin ulaşamadığı hiçbir bürokrat, hiçbir siyasetçi olamaz, olmamalıdır. Halkımızla, iş dünyasıyla, reel sektörle arasına mesafe koyanlarla kimse kusura bakmasın ama biz de aramıza mesafe koymaktan çekineceğiz. Her fırsatta tekrarlıyorum. İhracat Türk ekonomisinin lokomotifidir. İhracat, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en kestirme yoludur. Türkiye tüketerek değil, üreterek istihdam oluşturarak, ihracat yaparak, büyümek zorunda olan bir ülkedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin temsil ettiği 150 bin kardeşimiz ülkemiz adına işte böyle önemli bir görev icra etmektedir" diye konuştu.

"2023 YILINI TOPLAM 355 MİLYAR DOLAR İHRACATLA KAPATTIK"

Erdoğan, "Sizler çabalarınızla Türkiye'nin tanıtımına, Türk ürünlerinin küresel birer markaya dönüşmesine de imkan sağlıyorsunuz. Dolayısıyla kimsenin bütün bu emeklerini heba etmesine, engellemesine, işi yokuşa sürerek zorlaştırmasına izin veremeyiz. Türkiye'ye inandığınız, Türkiye'ye güvendiğiniz, Türkiye'nin potansiyelini değerlendirdiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, Türkiye'nin dış ticarette, sizin de emeklerinizle yazdığı başarı hikayesini yalnızca biz değil rakamlarda çok net bir şekilde söylüyor. Rusya - Ukrayna Savaşı'na ve 6 Şubat depremlerine rağmen hamdolsun 2023 senesinde ihracatta güzel bir yıl geçirdik. 2023 yılının 255,4 milyar doları mal ihracatı, 101 virgül 7 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 355 milyar dolar ihracatla kapattık" dedi.

"MAYIS AYI İHRACATIMIZ AYNI ZAMANDA TÜM AYLARIN EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT DEĞERİ OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ihracat miktarıyla geçen sene Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Geçtiğimiz hafta açıklanan rakamlarla bunu bir üst seviyeye taşıdık. 24,1 milyar dolarlık mayıs ayı ihracatımız tarihin en yüksek mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Bu rekor yeni bir rekor da beraberinde getirmiştir. Mayıs ayı ihracatımız aynı zamanda tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri oldu. Mayıs ayı itibariyle yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artışla yine rekor kırdık. İhracattaki güzel haberlere ithalat tarafından gelen olumlu veriler de eşlik ediyor. İthalatımızdaki düşüş eğilimi Mayıs ayında da devam etti. İthalatımız Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10,3 oranında geriledi. 2024 yılı Mayıs ayında ihracattaki artış ve ithalattaki azalışın da etkisiyle dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 47,8 düşüş gösterdi" diye konuştu.

"İHRACATIMIZ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE KIYASLA 106 MİLYAR 914 MİLYON DOLARA ÇIKTI"

Erdoğan, "2024 yılının ilk beş ayında ise ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 buçuk artışla 106 milyar 914 milyon dolara çıktı. Böylece ilk beş ayda mal ihracatında net 4,6 bin dolar artış sağlıyor. Dış ticaret açığımızdaki iyileşme sürüyor. İlk beş ayda dış ticaret açığımız 19,2 milyar dolar azaldı. Mal ihracatımızın artışın yanında hizmet ihracatında da 2024 yılı hedeflerimize yaklaşıyoruz. Yılın ilk üç ayında hizmet ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış göstererek 19,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yılın ilk beş ayında hizmet ihracatımızın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 36,2 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyoruz. Yıllıklandırılmış olarak 2024’ün ilk üç ay sonunda 103,2 milyar dolar olan hizmet ihracatımızın ilk beş ay sonunda 104,3 milyar dolara yükseleceğini öngörüyoruz. Cari işlemler açığındaki iyileşme, dış ticaret dengesindeki iyileşme, ticaret ortaklarımızdan toparlanma ve turizm gelirlerindeki artışla orta vadeli program hedeflerinden çok daha iyi gerçekleşecek. Cari açıktaki azalma hem rezerv birikimini müspet etkileyecek hem de finansal istikrara destek olacaktır. 2024 sonunda mal ihracatımızı 267 milyar dolara ve hizmet ihracatımızı ise 110 milyar dolara mutlaka taşıyacağız. Bunu da son 21 yılda olduğu gibi yine sizlerle birlikte başaracağız" dedi.

"EXİMBANK’IN SERMAYESİNİ GÜÇLENDİRDİK"

Erdoğan, "Kıymetli dostlar, ihracata ve ihracatçılarımıza desteği artarak devam etmesi, Türkiye'ye farklı bir ivme kazandırmıştır. İhracatımızın katma değerli ve yüksek teknoloji sektörlere yönlendirilmesini arzu ettiğimizi farklı vesilelerle ifade ettik. Firmalarımızın finansman sorununa çözüm bulunmasının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Hazine Bakanlığımız ve Merkez Bankamız, ihracatçılarımızın finansman imkanlarını geliştirmek için farklı formüller üzerinde çalışıyor. Sürekli yeni teşvikler ve destekleri devreye alıyoruz. Eximbank’ın sermayesini güçlendirdik. Son bir yıl için toplam 22 milyar liralık nakdi sermaye artışı oldu. Böylece Türk Eximbank 70 milyar liralık öz kaynak yapısıyla siz değerli ihracatçılarımıza daha fazla destek verme imkanına kavuştu. Eximbank vasıtasıyla 2023 yılından ihracatçılarımıza toplam 42 milyar dolar destek olduk. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizle 2024 yılında bu desteği 50 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"YÜZDE 25 ORANINDAKİ VERGİ ORANINI, 5 PUANLIK İNDİRİMDEN YÜZDE 20 OLARAK BELİRLEDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredimizde kefalet sorununun ortadan kaldırılması amacıyla kurulan ihracatı geliştirme şirketiyle bugüne kadar 78,4 milyar liralık kefalet sağladık. Son dönemde yapılan tüm düzenlemelerle reeskont kredilerinin günlük limitini on kat artışla 3 milyar liraya çıkardık. Reeskont kredilerinin toplam maliyetinin, Merkez Bankası politika faizi seviyesini aşmamasını temin ettik. 360 gün reeskont kredisinin maliyet oranı yüzde 25,93’e sabitlendi. Kurumlar vergisi mükellefleri için uygulanacak alan yüzde 25 oranındaki vergi oranını, ihracatçı firmalarımız için 5 puanlık indirimden yüzde 20 olarak belirledik" dedi.

"2002’DEN BU YANA YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATI 4 BUÇUK KATINA ÇIKTI"

Erdoğan, "Mimarlık, mühendislik, tasarım ve yazılım gibi çeşitli hizmet ihracatı gelirlerindeki kazanç istisnasını yüzde 50’den yüzde 80’e yükselttik. Eximbank kredilerinin yanı sıra yatırım taahhütlü avans kredilerinin kapsamını katma değeri yüksek ihracatı arttıracak şekilde genişledik. Yıllık 100 milyar lira olmak üzere üç yıl süreyle toplam 300 milyar liralık limit tahsis edilmesini planlıyoruz. Merkez Bankası tarafından, ticari bankalar aracılıyla kullandırılan bu krediler cari dengenin iyileşmesine ve fiyat istikrarına katkı verecek. Ayrıca verimliliği yüksek yatırımların uygun koşullarda uzun vadeli ve Türk lirası cinsinden finansmanını mümkün kılacak. Program sayesinde dış ticaret açığımızda yer tutan 284 ürüne odaklanan 1 milyar lira ve üzerindeki yatırım projeleri değerlendirilecek. Bir başka ifadeyle yüksek teknolojili ve stratejik üretime yönelik yatırımları bundan sonra daha güçlü destekleyeceğiz. Projenin niteliğine göre yüzde 15 ile yüzde 30 arasında değişen maliyet oranları uygulanacak ve 10 yıla kadar vade imkanı tanınacaktır. 2002’den bu yana yüksek teknolojili ürün ihracatı 4 buçuk katına çıktı. İnşallah bu oranları çok daha yukarılara taşıyacağız. Bugün sizlere müjdeli bir haber vermek istiyorum. İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40’tan yüzde 30’a indirdik. Bu düzenleme Pazartesi’den itibaren geçerli olacak. Tüm ihracat ailesine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİRLERİNE HİZMET ETMESİ GEREKENLER SADECE HISIM AKRABAYA ÇALIŞIYOR"

Erdoğan, "Değerli arkadaşlar bölgemizde yaşanan sıcak çatışmaları ve 6 Şubat depremlerinin 104 milyar dolarlık mali faturasına rağmen küresel ekonominin içinden geçtiği fırtınalı dönemi başarıyla yönetiyoruz. Geçen sene tüm taraflarla görüşerek hazırladığımız orta vadeli program ve 12’nci kalkınma planıyla ekonomideki yol haritamızı sizlerle paylaştık. Popülizmin zirveye çıktığı 31 Mart seçimleri sürecinde Türk ekonomisine ilaveyi oluşturacak afaki adımlardan uzak durmak suretiyle programa olan güvenimizi, uygulamalarımızla ispat ettik. Sırf seçim kazanmak uğruna milletimize yalan söyleme, meydanlarda bol keseden vaat dağıtmak gibi yollara başvurmadık. Bundan üç ay önce seçim meydanlarında olmadık sözler verenler, bugün verdikleri sözleri tutmak yerine sadece miting yapıyor, ipe un seriyor, milleti oyalamanın yollarını arıyor. Liyakat, adalet, hak, hukuk diyerek ahkam kesenlerin bugün nepotizmin kitabını yeniden yazdıklarını görüyoruz. Şehirlerine hizmet etmesi gerekenler sadece hısım akrabaya çalışıyor. Biz siyasi olarak etik dışı olan bu yolların hiçbirine tevessül etmiyor. İnsanımıza karşı daima dürüst olduk, tutamayacağımız sözü vermedik. Söz verdiğimiz zaman ise bir şekilde sözümüzü yerine getirmeye gayret ettik. Bunun sebebi şudur. Biz siyaseti ülkemize ve milletimize hizmet için yapıyoruz. Biz velev ki kendiniz bedel ödesek de milletimize bedel ödettirmemenin derdindeyiz" dedi.

"GEÇMİŞTE ENFLASYONU NASIL TEK HANEYE İNDİRDİYSEK AYNI BAŞARIYI TEKRAR YAKALAYACAĞIZ"

Erdoğan, "Biz kendi çıkarımıza uygun olanı değil Türkiye ve Türk ekonomisi için en doğru olanı yapmanın peşindeyiz. Önceliğimiz bu ülkeyi hayat pahalılığı sorunundan temelli kurtarmaktır. Enflasyonu düşürmek için para, maliyet ve gelirler politikalarını uyum içinde yürütüyoruz. Mali disiplin alanındaki adımlar, para politikamızın etkinliğini arttıracak ve enflasyonla mücadeleye güçlü destek verecek. Ekonomi programımızın ilk yılı geçiş yılı ve bu dönemi öngördüğümüz şekilde hamdolsun başarıyla tamamladık. Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyoruz. Şimdi programın sonuçlarını daha net göreceğimiz, yeni bir döneme, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek inşallah aynı başarıyı tekrar yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ GELİRİMİZ, CARİ FİYATLARLA İLK KEZ 1 TRİLYON DOLARI AŞTI"

Erdoğan, "Büyüme tarafında da hamdolsun oranlar son derece olumlu seyrediyor. Geçen yıl yaşadığımız deprem felaketine ve ihracat pazarlarımızdaki zayıflamaya rağmen yüzde 4 buçukluk bir büyüme kaydettik. Milli gelirimiz, cari fiyatlarla ilk kez 1 trilyon doları aştı. Türkiye ekonomisi nominal değerle dünyada 17’nci, satın alma gücü paritesine göre ise 11’inci sırada yer aldı. Bu yılın ilk çeyreğinde büyümemiz yüzde 5,7 olarak gerçekleşti. Bunu 1,6 puanı net dış talepten, yani siz değerli ihracatçılarımızın kıymetli çabalarından kaynaklandı. Büyümede kalitenin arttığı, kompozisyonun özellikle iyileştiği bir döneme adım atmış bulunuyoruz. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artış 18 çeyrektir devam ediyor. Yatırımların ve ihracatın sürüklediği bir büyüme idealimizi süratle gerçeğe dönüştürüyoruz. 2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı vereceği yüzde 4’e yakın dengeli büyüme öngörüyoruz" dedi.

"MERKEZ BANKAMIZIN BRÜT REZERVLERİ 31 MAYIS İTİBARİYLE 143,6 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ekonomisi emin adımlarla hedeflerine doğru ilerlerken Türkiye’nin Uluslararası çevrelerdeki görünümü de ciddi bir şekilde değişiyor. Ekonomide ilk yılın karnesi oldukça iyi geldi. Programımız tıpkı ön gördüğümüz doğrultuda meyvelerini veriyor. Merkez bankamızın brüt rezervleri 31 Mayıs itibariyle 45,2 milyar dolar artışla toplam 143,6 milyar dolara yükseldi. Ekonomi programımızın oluşturduğu güven ve ön görülebilirlik sayesinde ülkemize dış kaynak girişi devam ediyor. Bankacılık ve reel sektörümüzün dış borç çevirme oranları artarken bu borçlanmalar daha düşün maliyetlerle gerçekleştiriliyor. Son bir yılda bankaların dış borç çevirme oranı yüzde 96’dan yüzde 153’e, reel sektörün dış borç çevirme oranı ise yüzde 118’e yükseldi. Bankalarımız yılbaşından bu yana 4 milyar doların üzerinde sermaye benzeri dış kaynağa erişim sağladı. Önümüzdeki dönemde uluslararası doğrudan yatırımlarla da güçlü bir canlanma göreceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"PROGRAMIN OLUMLU SONUÇLARINI ÜLKE RİSK PRİMİNDE DE NET ŞEKİLDE GÖRÜYORUZ"

Erdoğan, "Yatırım ortamımızın daha da iyileştirilmesi için gerekli olan her adımı zaman kaybetmeden atacağız. Aktif sanayi politikalarına hız kazandıracak, dijital ve yeşil dönüşüme odaklanan politikalarla temellerimizi daha da sağlamlaştıracağız. Programın olumlu sonuçlarını ülke risk priminde de net şekilde görüyoruz. Ülkemizin CDC primi 266 baz puana kadar geriledi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışı ve görünüm adımlarını sizlerde yakından takip ediyorsunuz. Çok taraflı kalkınma bankaları da önümüzdeki dönemde 60 milyar dolara yakın kaynağı ülkemizdeki kalkınma projelerinin finansmanına aktaracak. Uzun vadeli ve düşük maliyetli bu kaynaklar yatırım yapan, istihdam sağlayan ve ihracata katkı sunan tüm girişimcilerimizin emrinde olacaktır. Daha rekabetçi, daha müreffeh, daha üretken ve güçlü bir Türkiye’yi siz ihracatçılarımızın da katkısıyla inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

"İNSANIMIZA SÜREKLİ KARAMSARLIK AŞILAYAN MUHTERİSLERE MEYDANI ASLA TERK ETMEYECEĞİZ"

Erdoğan, "Bunun için biraz sabır, kararlılık ve uyguladığımız programda dirayet göstermemiz gerekiyor. Şunu sizin de bilmenizi isterim. Türkiye Ekonomisi bu sürecin sonunda çok farklı bir lige yükselecektir. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı olumsuz etkileyen belirsizliklerden kurtulduğumuzda bu yeni dönemin baş aktörü inşallah Türkiye olacaktır. Bundan en küçük bir şüphe duymamanızı sizlerden özellikle bekliyorum. Sizlerden, siz iş insanlarımızdan programa güvenmenizi istiyorum. Kendi çıkarları dışında başka hiçbir şey düşünmeyen, felaket tellallarının girişimlerine karşı hep beraber sağlam bir duruş sergileyelim. Türkiye'nin tekrar şaha kalkmasını istemeyenlerin tezviratlarına karşı daha dikkatli olalım. Bunlara prim vermeyelim. Biz işimize bakalım. İhracat hedeflerimizi gerçekleştirmeye odaklanıyoruz. Türkiye'nin başarılarına bir türlü sevinemeyen, sırf haklı çıkmak bütün bunların uğruna sokaktaki vatandaşı bilerek yanlış yönlendiren, insanımıza sürekli karamsarlık aşılayan muhterislere meydanı asla terk etmeyeceğiz. Sizlerle ve Anadolu'nun farklı illerindeki iş dünyası temsilcilerimizle daha yoğun bir şekilde bir araya gelerek bu süreci suhuletle yürüteceğiz. İnşallah bundan sonra ekonomi ekibimiz, başta ihracatçılarımız olmak üzere iş dünyamızı daha sık, daha düzenli olarak bilgilendirecek, bilgi kirliliğinin önüne geçmek için de farklı adımları devreye alacağız" diyerek sözlerine son verirken ödül alan şahıs ve şirket yöneticilerini kutladığını sözlerine ekledi.

İLK 10 FİRMAYA ÖDÜLLERİNİ VERİLDİ

Türkiye'de 2023 yılında en fazla mal ihracat, hizmet ihracatı ve E-İhracatı yapan firmalara ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar tarafından verildi. İlk 10 firma ödüllerini Cumhurbaşkanı tarafından alırken, geçen yıl en fazla mal ihracat gerçekleştirerek ödül alan ilk 10 şirket sırasıyla; Ford Otomotiv Sanayi, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Star Rafineri, Türk Petrol Rafinerileri, Kibar Dış Ticaret, Vestel Dış Ticaret, Oyak – Renault Otomobil Fabrikaları, Arçelik, Mercedes-Benz Türk ve BAYKAR Makine Sanayi oldu. En fazla hizmet ihracatı gerçekleştiren ilk 10 şirket ise sırasıyla; Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı, Güneş Ekspres Havacılık, İGA Havalimanı İşletmesi, TAV Havalimanı Holding, Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi, ODEON Turizm İşletmeciliği, Anexservices Turizm Organizasyon Taşımacılık, Ekol Lojistik ve Corendon Airlines Turistik Hava Taşımacılığı oldu. Bu yıl ilk kez ödül verilen E-İhracat kategorisinde ise ilk 3 firmaya ödülleri verildi.