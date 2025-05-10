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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edi Rama ile görüştü

10.05.2025 - 15:03Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edi Rama ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonla görüştü.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama görüşmesinde Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Arnavutluk’la dostluk ve diyaloğa önem verdiğini, önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvelerinin Arnavutluk’ta düzenlenmesinin Arnavutluk’un uluslararası alanda yükselen profilinin göstergesi olduğunu belirterek başarılar diledi.

Erdoğan, ayrıca Arnavutluk’ta pazar günü yapılacak parlamento seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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