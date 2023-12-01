Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi için Dubai'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin yapıldığı Dubai Expo Center’e geldi.
01.12.2023 - 11:58 | | DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan karşıladı.
LİDERLER AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde liderler, aile fotoğrafı çekimine katıldı.