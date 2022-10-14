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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle yarınki Diyarbakır programını iptal etti.

14.10.2022 - 23:34 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.

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