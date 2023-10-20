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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

20.10.2023 - 17:00 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde yoğun bir şekilde İsrail ile Filistin arasındaki süreci yakından takip ediyor. Bu kapsamda çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştiren ve görüşmelere devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Vahdettin Köşkü'nde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul ediyor.

Görüşmede, bölgesel konuların ön planda olması bekleniyor. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gündemde.

Diğer yandan Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz konusu görüşmenin ana gündem maddesini oluşturuyor.

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