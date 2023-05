Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedeye hakaret dibin dibidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “28 Mayıs’la birlikte inşallah ülkemizin önünde yepyeni kapılar açılacak. Türkiye, hedeflerine doğru çok daha büyük adımlarla koşacak, daha hızlı yol alacak. Türkiye Yüzyılı’nın inşası yolunda durmadan, dinlenmeden çalışacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Hükümet Meydanı’nda vatandaşlara hitap etti. Sivas’ta mitinge katılanların sayısının 100 bin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyasette Sivas’ta böyle bir muhteşem coşkuyu yaşamamıştım. Bugün bir başkasınız. Biliyorum ki Pazar gününe hazırlık yapıyorsunuz. Zaten Cumhur İttifakı 5’in 4’ünü aldı. Keşke diğerini de alsaydınız 5’te 5 yapabilirdiniz. Önemli olan Pazar” dedi.

“Pazar günü bunlara tam bir Osmanlı tokadı yaraşır”

Tüm Sivaslıları selamladığını ifade eden Erdoğan, mitinge katılmayan vatandaşlara selamını gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Masanın etrafında olanlardan bir Sivaslı vardı dimi. Biz hızlı tren dediğimiz zaman ne gerek var diyordu. Ne yazık ki Bay Bay Kemal’in takdimini de o yaptı. Pazar günü bunlara tam bir Osmanlı tokadı yaraşır” şeklinde konuştu.

Sivas’a bir ay önce geleceğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara - Sivas Hızlı Tren hattının açılış sevincini beraber yaşayacaklarını, ancak sağlık sorunundan dolayı açılışa katılamadığını hatırlattı. Erdoğan, “Biz de orada olamıyoruz müjdelerimizle Sivaslı kardeşlerimizin yanında yer alalım dedik. Hızlı tren hattımızı bir ay boyunca ücretsiz yaptık” dedi.

“Bu hattı Erzincan, Erzurum, Kars’a kadar uzatacağız, oradan da Bakü Tiflis Hattına bağlayacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivaslı vatandaşların artık Ankara’ya hızlı trenle yaklaşık 2 saatte gittiğini, İstanbul’a da 6 saatte gittiklerini belirtti. Hızlı trenin Sivas ile birlikte Yozgat, Kırıkkale ve bölgedeki şehirlere hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, “Bay Kemal bu işler lafla olmuyor icraat gerektiriyor. Toplam uzunluğu 405 kilometreye ulaşan bu hattan komşu illerimiz de istifade edecek. Erzincan ve Tokatlı kardeşlerimiz bu rahatlığı yaşayacak. Yerköy İstasyonundan Kayseri’ye bir bağlantı kurulacak. Bu hattı Erzincan, Erzurum, Kars’a kadar uzatacağız. Oradan da Bakü Tiflis Hattına bağlayacağız” açıklamasını yaptı.

“Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım altyapımızı güçlendireceğiz”

Demir İpek Yolu olarak ifade edilen bu hatla bölgeye dünya çapında öneme sahip stratejik bir soluk borusu açacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’dan yola çıkan birinin ülkemiz üzerinden Pekin’e kadar gidebileceğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm bunları üstelik CHP Genel Başkanı gibi Can Azerbaycan’ı devre dışı bırakarak değil, Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza yapacağız. 30 yıllık işgalin ardından Karabağ’ı birlikte özgürleştirdiysek, nasıl inşa ettiğimiz boru hatları ile Türkiye’yi Doğu- Batı arasında bir enerji merkezi yaptıysak, her alanda işbirliğimizi güçlendirdiysek, Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım altyapımızı güçlendireceğiz. Bunu da birilerine şirin gözükmek için Karabağ Zengezur Koridorunu yok sayan CHP Genel Başkanına rağmen yapacağız” ifadelerini kullandı.

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ın şahsını ve Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı almasıyla ilgili değerlendirmeden bulunan Erdoğan, “Sinan Bey’in aldığı bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu emaneti BBP ile zaten ortağız. Cumhur İttifakı ortaklarımızla dayanışma içinde Türkiye Yüzyılı inşasını kesintisiz sürdüreceğiz. Bu kapsamda Sivas’ı da YHT’lerin kavşak noktalarından biri haline getireceğiz. İnşallah bunu da 21 yıldır olduğu gibi yine Sivas’ın desteği ev duasıyla gerçekleştireceğiz. Bugün bizi Sivaslılar olarak bir kez daha bağrınıza bastınız” dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun milletin gönlünde müstesna bir yer edindiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yazıcıoğlu’nun daima hayırla, şükranla yad edileceğini, Türk siyasetine katkısını unutmayacaklarını belirtti.

“CHP zihniyetinin yaptığı gibi oy vermediler diye insanımıza cahil demenin, bidon kafalı demenin bizim kitabımızda yeri yoktur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz de bu duaların himmeti ile yürüyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde Sivas kendine yakışanı yaptı. Milletvekilliğinde yüzde 72 oy oranı ile tercihini Cumhur İttifakı olduğunu ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 70’e yakın oranla Sivaslı kardeşlerimiz teveccüh gösterdi. Her birinize desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sandığa giderek demokrasimizin gücüne güç katan tüm Sivaslılara şükranlarımı sunuyorum. Sandıkta tecelli eden iradenin başımızın üstünde yeri vardır. Gönlümüz tüm seçmenlerin tercihlerine mazhar olmayı ister ama farklı tercihlerde bulunan vatandaşlarımıza asla Bay Bay Kemal gibi bakmayız. Hele hele CHP zihniyetinin yaptığı gibi oy vermediler diye insanımıza cahil demenin, bidon kafalı demenin bizim kitabımızda yeri yoktur” dedi.

“Milletin karnı Togg’muş diye manşet atmak ne basın özgürlüğüne ne insanlığa yakışır”

14 Mayıs sonrası atılan manşetlerle ilgili konuşan Erdoğan, “Sırf istedikleri sonuç sandıktan çıkmadığı için milletin karnı Togg’muş diye manşet atmak ne basın özgürlüğüne ne insanlığa yakışır. Bay Bay Kemal, siz Togg’u yapamadınız ama biz yaptık. Bir zamanlar Devrim otomobili vardı. Biz devrin otomobilini 60 sene sonra yaptık” değerlendirmesinde bulundu.

“Depremzedelerimize yönelik hakaretleri biz dibin dibi olarak görüyoruz”

Depremzedelere yönelik hakaretleri dibin dibi olarak gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böyle bir ahlaksızlığı haklı gösterecek hiçbir sebep olamaz. 3 ay önce eşini, çocuğunu, evini barkını kaybetmiş yaralı bir gönle bunları yapmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Her leyden önce bunu yapanların insanlıkla alakası olamaz. 14 Mayıs’tan bu yana milletimize ve depremzedelerimize yapılanlar CHP Genel Başkanı ve yoldaşlarının yüzüne kara bir leke olarak yapışmıştır. Milletten çıkıp özür dilemek af dilemek yerine bu rezillikleri görmezden gelmişlerdir. Nefret söylemlerinin üzerine gitmek yerine, bunu körüklemişlerdir. Hatalarını kabullenmek yerine bize oy veren 27 milyon insanımızı vatanı satmakla itham etmişlerdir” dedi.

“28 Mayıs ülkemizin bu çirkin, dilden, zihniyetten, siyasetçilerden kurtuluş günü olacaktır”

Siyasi üslubun her gün daha da çirkinleştirildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların her biri CHP Genel Başkanının alnındaki utanç lekesini giderek daha belirgin hale getirmiştir. Milletimiz bu zihniyeti, 14 Mayıs 1950 tarihinde sandığa gömmüştür. Darbelere rağmen milletimiz bu zihniyetin oradan çıkmasına 73 yıldır izin vermedi. 28 Mayıs ülkemizin bu çirkin, dilden, zihniyetten, siyasetçilerden kurtuluş günü olacaktır” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP Genel Başkanı bir kaset kumpası olarak başladığı siyasi yolculuğunu Nazi Kemal olarak bitirecektir. Bu hakaretlerin, bu densizliklerin hepsi kaybedeceklerini anlayanların son çırpınışlardır. Koltuklarını korumak adına ne yaparlarsa yapsınlar, milletin şamarını bir kez daha yemekten kendilerini kurtaramayacaklardır” diye konuştu.

"28 Mayıs’la birlikte ülkemizin önünde yepyeni kapılar açılacak"

Sivaslıların İstanbul’da önemli bir potansiyelinin olduğunu ifade eden Erdoğan, mitinge katılanlardan İstanbul’daki yakınlarına telefonla ulaşmaları ricasında bulundu. Erdoğan, 28 Mayıs’la birlikte ülkemizin önünde yepyeni kapılar açılacağını belirterek, “Türkiye, hedeflerine doğru çok daha büyük adımlarla koşacak, daha hızlı yol alacak. Türkiye Yüzyılı’nın inşası yolunda durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Milletimiz bize 5 yıl daha sorumluluk verirse neler yapacağımızı anlattık. Her alanda önemli adımlar atacağız, İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bağlı kalacağız. Hayat pahalılığı başta olmak üzere tüm sıkıntılarla mücadele edeceğiz. Bu işi biz başarırız. Bunlar Bay Kemal’in işi değil. Bunların İstanbul, Ankara belediye başkanının halini görüyorsunuz rezalet, İzmir hepten rezalet. Biz 21 yıldır Türkiye’de bir şey ispatladık. Tüm dünya Türkiye’yi farklı şekilde anıyorsa, Rusya- Ukrayna Savaşı’nda arabuluculuğu Türkiye yapıyorsa, burası sıradan değil. Kim Türkiye’nin başında Tayyip Erdoğan. Ben Sayın Putin ile iyi görüşüyorum diye Bay Bay Kemal rahatsız olmuş Batı talimatına uyup Putin’e yaptırım yaparım demiş. Sen siyasetten zerre kadar anlamıyorsun. Bay Bay Kemal sen git yat. Siyaset böyle yapılmaz. Biz dünyada tüm ülkelerle irtibatlarımızı en güzel şekilde götürdük, götürüyoruz. Böyle olduğu için dünyada Türkiye’yi Türkiye yaptık” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz müsterih olsun her sorunu farkındayız” diyerek şunları kaydetti:

“Enflasyonu geçmişte 6. 2 ‘ye indirdik. O zaman bunu yaptık. 6 sıfırı biz paradan attık. O zaman Bebecan diyordu ki, 6 sıfırı atarsak halimiz ne olur. Bunların adı güya ekonomiden anlar. Hiçbir şeyden anladıkları yok. Biz bunları bütün engellemelere rağmen yaptık. Kimse endişe etmesin yapacağız. Ülkemizi geçmişte nasıl her yıl ortalama yüzde 5 buçuk büyüttüysek ülkemizi, Türkiye Yüzyılı hedeflerine yine biz ulaştıracağız. Ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz.”

“Sivas’ın artık sert kışları eskisi kadar sert geçmeyecek”

2028 yılında bir buçuk trilyon dolarlık milli gelire ulaşılacağını ifade eden Erdoğan, 5 senede 6 milyon ilave istihdam oluşturacaklarını bildirdi. Erdoğan, “Siz yanımızda, arkamızda olduktan sonra biz gümbür gümbür yürürüz. Muhalefet 'gaz maz yok' dedi. Karadeniz’deki doğalgazı milletimizin emrine verdik mi? Şimdi mutfakta yine 25 metreküp gazı aynı şekilde bir yıl boyunca ücretsiz vereceğiz. Sivas’ın artık sert kışları eskisi kadar sert geçmeyecek. Yemek yaparken hanım kardeşlerim daha rahat olacak. Bir yıl boyunca yemekler Karadeniz gazı ile ücretsiz kaynayacak. Gabar’da bulduğumuz günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrolü de de ülkemiz ekonomisine kazandıracağız” dedi.

Bölgenin diğer yerlerinde de petrol arama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gabar’da kimlerden dolayı bu petrol çıkmıyordu. Kılıçdaroğlu’nun beraber olduğu teröristlerden dolayı çıkmıyordu. Kılıçdaroğlu talimatı Kandil’den alıyor, biz Allah’tan, milletimizden alıyoruz” dedi.

Türkiye’yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini aktardı. Son yıllarda bölücü terör örgütünü ülke içinde kıpırdayamaz hale getirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların ümüğünü sıktık, inlerinde mahkum ettik. Artık başlarını çıkaramıyorlar. Başlarını çıkarırlarsa SİHA’lar başlarına inecek. Şimdi Akıncı’mız da var mı? Kızılelma’mız var mı? Bir de TCG Anadolu’muz var. Kıskanıyorlar. ANKA’mız var. Hemen hemen her gün bir terörist ele başının haberini alıyoruz. Döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz. Son 40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen Kürt kardeşlerimizin kanını emen terör belasından milletimizi kurtaracağız.

CHP Genel başkanının meydanlarda verdiği sözler de, kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklar da bunu engelleyemeyecek.14 Mayıs’tan önce terör elebaşlarını Kandil’den video çekerek CHP Genel Başkanına alenen oy istedi. Bu terör elebaşları seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Bunu babalarının hayrına yapmadılar. Ne CHP Genel Başkanı ne de masa arkadaşları ne diyorlardı. Kana Kan intikam , intikam dediler. Bu naraları atanlarla ortak miting düzenleyenlerle asla utanmadılar. Milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır” ifadelerini kullandı.

“Ne yaparlarsa yapsınlar iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücü ve FETÖ’cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Ne yaparlarsa yapsınlar iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücü ve FETÖ’cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler. Aynı şekilde eteklerine yapıştıkları emperyalistlerden aldıkları cesaretlerle terör örgütlerine dağıttıkları mavi boncuklar da işe yaramayacaktır” diye konuştu.

TOKİ’nin 6 Şubat depremlerinden alnının akıyla çıktığını dile getiren Erdoğan, “Deprem sonrası TOKİ öncülüğünde ülkemizin yapı stokunu yenilemeye hız verdik. Ülkemizin hiçbir yerinde depreme dayanıksız bina bırakmayacağız. Bütün şehirlerimizi afete dirençli hale getireceğiz” dedi.

İstanbul’dan başlayarak ülke genelinde 6 milyon konutun dönüştürüleceğini ifade eden Erdoğan, riskli olarak belirlenen evini, kentsel dönüşümle yenileyenlerin inşaat maliyetinin yarısını karşılayacaklarını hatırlattı.

Aile koruma programını sapkın akımlara karşı hayata geçireceklerini belirten Erdoğan, “Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. LGBT filan bizim semtimize uğrayamaz. Seçimden sonra anayasa değişikliği konusunda aile ilgili adımı kararlı şekilde atacağız. Bir diğer konu ana kaynağını Karadeniz’de keşfettiğimiz Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bu banka vasıtası ile ev hanımlarına emeklilik imkanı getireceğiz. Her ailede gençler başta olmak üzere iş imkanı sağlayacağız. Yeni evlenecek gençlere faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Kadınların işe ve aile mekanizmasını tahkim edecek çalışmaları güçlendireceğiz . Engellilerimizin, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Toplumuzu hiçbir kesimini sahipsiz hissettirmeyeceğiz. Önümüzde sadece 5 gün kaldı. 28 Mayıs’ta hep birlikte Cumhurbaşkanı seçimi için sandıklara gideceğiz. Sivas’ın güçlü desteği sayesinde 14 Mayıs’ta maçın ilk yarısını önde bitirdik. İnşallah ikinci yarıda tarihi bir zafere imza atacağız” şeklinde konuştu.

Sandıklara sahip çıkın çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sivas’tan rekor beklediğini söyledi.