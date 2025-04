Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem siyasete alet edilmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili İstanbullular, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. UEFA'nın temsilcilik açılışı vesilesi ile sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Temsilcilik hayırlı olsun. Bir spor şehri olan güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz.

Sayın Başkan'ın şahsında tüm UEFA yönetimine TFF'ye ve Gençlik Spor Bakanlığı'mıza emekleri için teşekkür ediyorum. TFF, 1962'den beri UEFA'ya tam üye. Beraberce yakın koordinasyonla çalışıyoruz.

Takımlarımız UEFA'nın organizasyonlarında her sene boy gösteriyor. A Milli takımımız çeyrek final oynarken futbolseverlerin gönüllerini fethetti. Her türlü spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye sahibiz Türkiye olarak. Böyle iddialı konuşmamızın arkasında hamaset değil son 23 yılda kazandırdığımız eserler var. Toplam spor tesisi sayısını 1.575'ten 4.470'e yükselttik.

"İSTANBUL'DA ÇOK ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK"

Ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp yüksek kapasiteli tesisler inşa ettik. 38'i hizmete girdi, 4 tanesinin yapımı 4 tanesinin de ihale çalışması devam ediyor. Ulaştırma altyapımızı tahkim ettik. 26 havalimanı sayımızı 58'e çıktı. İstanbul'da da çok önemli projelere imza attık.

3 pistin aynı anda kullanıldığı İstanbul Havalimanı'ndan raylı sistem projelerine kadar nice eser ile İstanbul'un çehresini değiştirdik. Ülkemizde sporun hak ettiği seviyeye gelmesi için 23 yıl boyunca seferberlik ruhu ile çalıştık. Şimdi bu çabaları UEFA temsilciliği açılışı ile üst aşamaya taşıyoruz. UEAFA ile daha fazla temas kurup ortak projelere imza atacağız.

"FIRSATÇILARI VİCDANA DAVET EDİYORUZ"

Dünkü depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD'daki toplantıda güncel bilgileri alıp gerekli talimatları verdik. Can kaybı olmaması teselli kaynağımız. Önümüzdeki kabinede konuyu değerlendirip gerekli açıklamaları yapacağız. Deprem gibi hepimizi etkileyen konuların günlük siyasi konulara alet edilmesini tasvip etmiyoruz. Böyle hassas zamanlarda kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz. Dahası bunu milletimize hakaret sayıyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları vicdana ve sorumlu hareket etmeye davet ediyoruz. Bu duygudaşlığa zarar veren her şey yanlıştır. Artık laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır. Artık daha fazla icraat üretmeliyiz. Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüme odaklanmalıyız. El ele verince kısa sürede mesafe almamız mümkün. Bun yapacak kapasitede bir milletiz yeter ki aramıza nifak sokulmasına müsaade etmeyelim. Rabbim her türlü kazadan korusun milletimizi.