Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar dinlenmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’ne katılarak bir konuşma yaptı.

Resmi açılışını yaptıkları Gaziantep Şehir Hastanesi’nin, şehre, bölgeye, ülkeye hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı alanı 680 bin metrekareyi bulan Şehir Hastanesi’nin, 265’i yoğun bakım ve 30’u diyaliz olmak üzere toplam 1.875 yatak kapasitesi, 64 ameliyathanesi ve 335 polikliniği, teşhis ve tedavi merkezleri yanında, 4 bin 500 araçlık otoparkıyla hizmet vereceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü törenle ayrıca hastaneye güvenli, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağını da resmen hizmete açtıklarını ifade etti.

Gazianteplilerin de, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş imkânlara sahip hastaneyle, artık üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hastanemizin resmî açılışıyla birlikte, inşallah birimlerinin bir kısmındaki donanım ve personel eksikleri tamamen giderilerek, randevu ve hizmetler konusundaki sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın, kısa sürede tüm bu meseleyi çözeceğine inanıyorum” dedi.

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“YARALARI SARMA SÖZÜMÜZÜ HIZLA YERİNE GETİRİYORUZ”

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden, 3 bin 904’ü Gaziantep’te olmak üzere, 53 binin üzerindeki vatandaşları rahmetle yâd eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Gaziantep’in de aralarında olduğu 11 şehrimizin 124 ilçesi ile 7 bin köy ve mahallesini vuran, 14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden bir yıl geçmişken, yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Dün Hatay’da, bugün Gaziantep’te, Salı günü Kahramanmaraş’ta, Çarşamba günü Şanlıurfa’da, Perşembe günü Adıyaman’da, Cuma günü Elazığ’da hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi; altyapısıyla, üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz.”