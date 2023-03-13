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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özel'den 20 bin 500 TL'lik tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kazandı. Erdoğan, 20 bin 500 TL'lik tazminatı AFAD'a bağışladı.

13.03.2023 - 11:49 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özel'den 20 bin 500 TL'lik tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e açtığı tazminat davasında kararın açıklandığını belirtti.

Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız adına Özgür Özel aleyhine açtığımız manevi tazminat davası Yargıtay'dan onanarak kesinleşmiştir. Özgür Özel'den manevi tazminat olarak tahsil edilen 20.500 TL Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, depremzedeler için harcanmak üzere AFAD"a bağışlanmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHPli Özelden 20 bin 500 TLlik tazminat kazandı

 

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