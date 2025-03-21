Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak, çıkmaz sokaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Saygıdeğer arkadaşlarım, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan'ın kalplerimize huzur veren bu manevi ikliminde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 85 milyon vatandaşımız ve Türk dünyasındaki kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Nevruz coşkusunu paylaşan soydaşlarımıza muhabbetlerimi iletiyorum.

21 MART KARDEŞLİĞİN BAYRAMI OLSUN

Sizin bu heyecanınızı görünce az önce Binali Bey ile de şöyle bir istişare de bulunduk. Bu istişare neticesinde burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya hazırım. Cumhur ittifakı burada hep birlikte bu adımı atalım inşallah. Unutmayın, Nevruz'a inananlar eğilmez. Biz dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Kalplerimizde ince bir sızı ve hüzünle uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Ramazan ve iyilik ve güzelliğe açılan ilahi bir kapıdır.

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FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

Gazze'de tekrar başlayan İsrail saldırılarında şehit düşenler hepimizin yüreğini dağlıyor. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Ramazan bayramı öncesinde kardeşlerimize destek olmak amacıyla insani yardımlarımızı artırdık. Ateşkesin yeniden teşhisi, zulmün son bulması için diplomatik temaslarımızı hızlandırdık.

SİNSİ AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR

Daha önce de söyledim bugün bir kez daha ilan ediyorum. Şımardıkça şımaran günden güne daha pervasız hale gelen katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz. Kendilerince yeni haritalar çizenler, kirli ve sinsi emellerine ulaşamayacaklar. Bin yıldır bu coğrafyada yan yana kardeşçe yaşayan milletler olarak barış, huzur dolu geleceğimizi inşa edeceğiz. Bize korku yakışmaz. Onun için de korkmayın Allah bizimle beraberdir.

NEVRUZ KÜLTÜRÜMÜZDE ÖNEMLİ BİR YER TUTAR

Bugün az önce ifade ettim, aynı zamanda Nevruzu da hep birlikte sevinçle kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Hem tarihimizde hem kültürümüzde önemli bir yer tutar. Şu an Türkiye'nin ve Türk cumhuriyetlerinin dört bir yanında Nevruz büyük bir coşkuyla idrak ediliyor. 21 Mart yalnızca bu yıl değil esasen asırlardır nevruzun temsil ettiği güzellikleri dost ve kardeşlerimizle birlikte teneffüs ediyoruz. Bugün Türkistan'dan Anadolu'ya Balkanlardan Kafkasyaya nevruzun yani yeni günün çiçekleri açıyor. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu yeni gün kışın nihayete erdiğinin, baharın geldiğinin müjdecisidir. Bunu da meclisimizden geçirdikten sonra Cumhur ittifakı tarihe kaydedecektir. Nevruz belli bir etnik grubun değil tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır. Nevruz, ortak kültürümüzün, ortak tarihimizin, kader ve gönül birliğimizin de en önemli nişanesidir.

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TÜRK DÜNYASINDAN ORTAK KUTLAMA

Bu anlamlı buluşmada bir arzumuzu paylaşmak istiyorum. Nevruz Bayramını Türk devletleri çatısı altında ortaklaşa kutlamanın kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart kutlu olsun. 21 Mart Nevruz Türk dünyasının ortak anma ve kutlamak günü olacak ve birliğimize dayanışmamıza hizmet edecektir. Türk dünyası olarak bizim en büyük güvencemizi birlik ve beraberliğimizdir. Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde Nevruz'un Türk dünyasının ortak anma ve kutlanma günü olarak kutlanması teklif edeceğiz. 21 Mart Nevruz Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak. Birliğimize, beraberliğimize ve dayanışmamıza hizmet edecektir.

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İŞ BİRLİĞİNİ BÜTÜN SAHALARDA GÜÇLENDİRDİK

Türk dünyasının, iş birliği kökleştikçe bölgemizde barış rüzgarları daha güçlü esecektir. Bizim en büyük güvencemiz birliğimiz ve beraberliğimizdir. Attığımız karşılıklı adımlarla daha evvel hayal bile edilemeyen yerlere geldik. İş birliğimizi bütün sahalarda güçlendirdik. En zor zamanlarımızda birbirimizin yanında olduk. İşte en son 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ın azatlığıyla birlikte bölgede yeni kapıların açılmasını sağladık.

YENİ KÜRESEL SİSTEMİ DE BERABER İNŞA EDECEĞİZ

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Türk birliğinin simgesi olan Türk Devletleri Teşkilatı yüzlerce şairin, sanatçının, devlet adamının binlerce yıldır öğütleriyle, seslenmeleriyle renk kattığı tablodur. Türk dünyasının merkezinde yer aldığı yeni bir küresel sistemi de birlikte inşa edeceğiz. İmkansız görünen nice hayali nasıl gerçeğe dönüştürdüysek gelecekte de çok daha iyi konumlara ulaşacağız.

YENİ BAŞLANGIÇLARA YELKEN AÇIYORUZ

Bugünden sonra nasıl tabiat bütün renkleriyle bütün zenginlikleriyle birlikte bereketleniyorsa millet olarak inşallah biz de yeni başlangıçlara yelken açıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda bazı kritik eşikleri geride bıraktık. İpe un serme, işi yokuşa sürme gibi yollara meyil edilmeden son düzlüğün de aşılacağına inanıyoruz. Ülkemizi ve milletimizi terör musibetinden kurtardıktan sonra çok farklı dönemin kapısını aralayacağız. 85 milyonun kardeşliğine vurulan kanlı hançeri söküp atacağız.

KARDEŞÇE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bölgemizde tam bir asır sonra kanla çizilmek istenen haritalara dur diyeceğiz. Emperyalistlerin kirli oyunlarını bozacağız. Sivil siyasetin etki alanını daha da güçlendireceğiz. Türkiye Yüzyılı önündeki en büyük engeli aşmanın gururunu yaşayacağız. Terör duvarı yıkıldıktan sonra 85 milyon olarak birbirimize daha sıkı sarılacağız. Ebediyen yan yana barış ve huzur içerisinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Niyetimiz hayır akıbetimiz de hayır olsun diyoruz. Nevruzda yeni şeyler söyleyelim. Nefretin, husumetin, kavganın değil birliğin ve beraberliğin dilini yüceltelim istiyoruz. Türkiye'de ve tüm bölgemizde merkezinde diyaloğun olduğu yeni siyasi paradigma inşa etmenin gerektiğine inanıyoruz. Türk milletine mensup olmanın onurunu, bahtiyarlarığını yaşayan herkesi Terörsüz Türkiye hedefinin gerçeğe dönüşmesi için güç birliği yapmaya davet ediyoruz.

CHP GENEL BAŞKANI'NIN ÇAĞIRDIĞI SOKAK ÇIKMAZ SOKAKTIR

Ramazan-ı Şerif ile Nevruzu birlikte idrak ettiğimiz bu özel günde İstanbul'da bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokakların karıştırılmak istenildiğine şahit oluyoruz. Sırf kendi ikballeri, menfaatleri bozulmasın diye milletimizin huzuruna kast etmesine, Türkiye'yi terörize ve tedirgin etmeye çalışılmasına göz yumulmayacağını belirtmek istiyorum. Bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğin zedelenmesine rıza göstermedik. CHP genel başkanının çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi sorumsuzluktur.

TÜRKİYE SOKAKTA BULUNMUŞ BİR ÜLKE DEĞİL

Darbecilere cesaret veren tavırları, sorunlu söylemleriyle meşru zeminde siyaset yapan parti vasfını hızla yitirmektedir. CHP'nin marjinal yapılarla ve terör örgütleriyle arasına mesafe koyması açıktır. Marjinallerin peşine takılıp polisimize saldırarak, hakim ve savcılarımızı tehdit ederek, demokrasiye ve milli iradeye meydan okuyarak gayri hukuki, antidemokratik yollara başvurarak bu ülkede artık hiçbir yere varılmaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir. Türkiye, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir.

BALYA BALYA PARA KULELERİNİ MİLLETE İZAH EDİN

CHP Genel Başkanı sayın Özel marjinal sol örgütlerin kuyruğuna takılmak yerine çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermeli. Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, mafya düzenini savunabiliyorsanız çıkın milletin huzuruna açıklayın. İçinize sindirebiliyorsanız balya balya para kulelerini millete izah edin. Bunları yapamıyorsanız bağırarak, sokakları terörize ederek, gençleri provoke ederek vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmayın. CHP içerisindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz. Kamu düzeninin bozulmasına eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak vandallığa boyun eğmeyeceğiz.

ERDOĞAN, NEVRUZ ATEŞİNİ YAKTIKTAN SONRA ÜZERİNDEN ATLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Nevruz kutlamasındaki konuşması öncesinde 'Nevruz ateşini yaktı. Nevruz ateşi, baharın gelişi olarak yapılan bu kutlamalarda sembolik bir önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşi yaktığı sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve MHP Genel Başkanı Yardımcısı Celal Adan da yanında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra geleneğe uyarak yaktığı 'Nevruz ateşinin üzerinden atladı. Erdoğan'a yanındaki heyet de eşlik etti.