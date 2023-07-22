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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cezayir CumhurbaÅŸkanÄ± Tebbunâ€™u kabul etti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± AbdÃ¼lmecid Tebbunâ€™u kabul etti.Â

22.07.2023 - 14:36 | | GÃ¶kÃ§e KARAKÃ–SE, Erdi DEMÄ°R / Ä°STANBUL, (DHA)
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cezayir CumhurbaÅŸkanÄ± Tebbunâ€™u kabul etti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n daveti Ã¼zerine Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± AbdÃ¼lmecid Tebbun Ä°stanbulâ€™a geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã§alÄ±ÅŸma ziyareti iÃ§in gelen Tebbunâ€™u, DolmabahÃ§e Ã‡alÄ±ÅŸma Ofisiâ€™nde kabul etti. Ä°kili ve heyetlerarasÄ± gerÃ§ekleÅŸecek gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde gÃ¼ncel, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel meseleler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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