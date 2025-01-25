Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bolu'daki yangın tüm yönleriyle aydınlatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Miraç deyince aklımıza ilk olarak Kudüs-ü Şerif geliyor. Bu mübarek gece münasebetiyle Gazzeli kardeşlerimize dayanışma mesajlarımızı gönderiyoruz. 50 binden fazla masumun şehit düştüğü Gazze'de yüzlerin ilk defa gülmesinden memnuniyet duyuyoruz. 15 ay boyunca Filistinli kardeşlerimizi nasıl bırakmadıysak Ramazan-ı Şerif öncesinde Filistin için seferber olacağız. Haydutluğa rıza göstermedik. Haksızlık karşısında sessiz kalmadık. Mazluma sırtını dönenlerden olmadık.

78 canımızı çok üzüntü verici şekilde kaybettik. 85 milyon olarak müteessir olduk. Yakınlarını kaybedenlerin acısını sadece tahmin edebiliyoruz. 1 günlük milli yas ilan ettik. Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde Bolu'daki olayı aydınlatacaktır. Tutuklananlar oldu. Sorumlular tavizsiz hesap verecek. Siyasi polemikten sabırla uzak duruyoruz. Böyle bir trajedinin, siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, duygudan uzak, bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini doğru bulmuyoruz. Yargı organlarımız 78 canın gitmesine sebep olanlardan hesabını tek tek soracaktır.

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AK Parti bir dava hareketidir. Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Hiçbirimizin bu makamları araç olmaktan çıkarıp amaç haline getirmeye hakkı yoktur.