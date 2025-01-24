Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bolu otel faciası için gerekli tüm soruşturmalar başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Malatya'yı saygıyla selamlıyorum. Gönüllerimizi buluşturan Rabbime hamdolsun.

Millet olarak bir otelde çıkan yangında yitirdiğimiz canların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aralarında aile dostlarımızın, evlatlarının ve torunlarının da olduğu 78 vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Çarşamba günü Bolu'da kardeşlerimizin bazılarının cenaze namazlarına iştirak ederek dualarla son yolculuklarına uğurladık. Rabbim onları inşallah şehitlerle beraber haşrucem eylesin diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına, sevenlerine ve tüm milletimize tekrar başsağlığı diliyorum.

"BU ACIYI YAŞATANLAR HESAP VERECEK"

Facianın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla gerekli soruşturmalar başlatıldı. Cumhuriyet savcılarımız ve başmüfettişlerimiz çok boyutlu şekilde tahkikatlarını genişleterek yürütüyor. Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, otel çalışanları ve 3 belediye personelinin içinde bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştır. Bundan sonra da gereken neyse yapılacaktır.

Haberin Devamı

Böyle üzüntü verici olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Birileriyle laf dalaşına girmek kederli ailelere hürmetsizlik olacaktır. Buraya herhangi bir halel getirecek her türlü tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz. Ana muhalefetin 3 gündür sağa sola saldırmasını esefle karşılıyoruz. Rabbim bir daha böyle acı yaşatmasın.

DEPREM KONUTLARI

11 ilimizde 201 bin 431 bağımsız bölümü teslim etmiş olduk. Malatyalı kardeşlerimiz müsterih olsun, ne söz verdiysek onu yerine getireceğiz. Hem deprem konutlarımız hem de çevre yolu Malatya'mıza hayırlı olsun. Emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyorum. AK Parti Malatya 8. il kongremizin demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizleri coşkuyla bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Siz arkamızda olduğunuz sürece sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz.

Haberin Devamı

AK Parti olarak 3 Kasım 2002'den bu yana milletin emanetini taşıyoruz. Laf değil nifak değil iş ürettik, hizmet, eser ürettik. Gönüller kazanmaya gayret ettik. Tepeden bakanlardan olmadık, olmayacağız. Milletle arasına duvar örenler benim yol arkadaşlarım olamazlar. Kibri böbürlenmeyi kapımıza asla yanaştırmayacağız. Biz 22 yıldır başkalarıyla değil daima kendimizle yarıştık. Rehavete kapılmak yok. Bu kutlu yolda vazgeçmek yok. Şunu unutmayın, biz milletin partisiyiz. Biz 85 milyonun partisiyiz. Biz derdi olan bir kadroyuz. Mücadeleyi asla ve asla bırakmayacağız. Ülkemize kazandırdığımız eserleri birbiriyle yarıştırıyoruz.

Diplomasiden savunma sanayiine, teknolojiden terörle mücadeleye farklı alanlardaki başarılarımızı birbiriyle yarıştırıyoruz. Bizim milletimiz feraset sahibidir, basiret sahibidir. Bizim milletimiz kim çalışıyor kim yan gelip yatıyor bunun ayrımına yapacak irfanı sahiptir. Reklam çalışmalarıyla vatandaşın gözünü boyadığını düşen sadece kendini komik duruma düşürmüş olur.

Haberin Devamı

"BU DURUM ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİN EN BÜYÜK DÜŞMANI"

Her geçen gün devasa vizyon, ufuk farkı ortaya çıkıyor. Siyasi rakiplerimizin bırakın Türkiye'yi il ve ilçeleri yönetecek çapları olmadığı görülüyor. Milletimiz de bu gerçeği görüyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hep şeffaf olduk.

Mevcut sıkıntıların çıbanbaşı olarak gördüğümüz enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz. İhracatı artırmaya önem veriyoruz. Ülkemizde izah edilemeyecek bir fahiş fiyatlama yapan bir kesim var. Bu durum enflasyonla mücadelemizin en büyük düşmanıdır.

Malatya'ya 22 yılda toplam 511 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde 33 milyar lira, sosyal yardımlarda 58, sağlıkta 13 milyar lira tutarında yatırım yaptık. 75 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk. Malatya Havalimanı'mızın yolcu kapasitesini 2 buçuk milyona çıkaracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'ndeki açıklamaları şöyle:

Haberin Devamı

Malatyamızda devlet ve millet dayanışmasının en somut örneklerinden birini sergiliyoruz. Yeni konutlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. 155 bininci yuvamızın anahtarlarını Kasım ayında teslim etmiştik. 2024 sonu itibarıyla konutlarımızın yüzde 45'ini tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz.

Milletimizle olan dayanışmamızın en güzel örneğidir. Depremde evleri yıkılan vatandaşların evlerini teslim ederken bir yandan da şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şu ana kadar 19 bin 751'i Malatya'da olmak üzere toplamda 155 bin 154 konutu hak sahibi depremzedelere teslim ettik. Hak sahibi olan vatandaşlarımız için inşa edilmesi planlanan konutların inşasına başladık.

11 ilimizde toplam 201 bin 431 bağımsız bölümü afetzedelerimize teslim etmiş oluyoruz. 2025 yılı sonunda Malatya'da 68 bin 726 konutu teslim edeceğiz. Deprem bölgemizde ise 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İnşallah yıl bitmeden deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli, yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak.

Bugün deprem konutlarının yanında şehrimiz için önemli bir ulaştırma projesini de sizlerin hizmetine veriyoruz. Malatya Çevreyolumuzun yapım çalışmaları kesintisiz devam ediyor. 3 etap olarak projelendirdiğimiz projenin 2'nci kısmını bugün hizmete açıyoruz. Yolumuzun 38 kilometresi tamamlanmış oldu. 15.3 kilometrelik son kesimin çalışmaları da devam ediyor. Çok sayıda yol projemiz var, onları da tamamladıkça sizlerin hizmetine sunacağız.