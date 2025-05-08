Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir vakıf medeniyetiyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Sizleri en samimi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Sizlerle birlikte ülkemizin dört bir yanında vakıf mirasımızı yaşatan tüm vakıf insanlarımızın Vakıf Haftası'nı tebrik ediyorum. Vakıflar haftamızın bu yılki teması Vakıf ve Aile yılı olarak belirlendi.

Bu haftanın Vakıf ve aile ekseninde idrak edilmesini isabetli buluyorum. Göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz. Böyle nadide bir mirastan iftihar ediyoruz.

Büyük bir vazife şuuru ile ecdat yadigarlarına sahip çıkan kurumumuzun tüm çalışanlarına selamlarımı saygılarımı iletiyorum. Bu anlamlı yıl dönümünü açılışını yaptığımız eserler ile daha anlamlı hale getiriyoruz. Türkiye ve yurt dışında restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserinin açılığını gerçekleştiriyoruz.

Bu güzide eserlerin ihyasında katkısı olanların her bir kardeşime kalpten teşekkürlerimi iletiyorum. Bu eserler ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki dostlarımız için hayırlı uğurlu olsun.

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İYİLİKTE YENİ UFUKLAR AÇMIŞ BİR MİLLETİZ

Kimliğimizle, kültürümüzle, milli manevi değerlerimizle asırlardır işlediğimiz medeniyet kumaşı başka hiçbir millete nasip olmayacak derecede güzeldir. Camilerimiz, medreselerimiz, imaretlerimiz, han ve kervansaraylarımız, daha nice eser ecdadın tarihe düştüğü eşsiz bir not hükmündedir. Biz tüm vasıflarımızla aynı zamanda bir vakıf medeniyetiyiz. İyilikte, hayır işlerinde yeni ufuklar açmış bir milletiz.

Vakıf bizim için sadaka-i cariyedir. Allah'ın rızasını kazanmak, topluma faydalı işler için taşıdığımız altın bir anahtardır. Birlik ve beraberlik şuurumuzun toplumsal hayattaki en parlak sembolüdür. Hülasa vakıf medeniyetimizin, hayata ve ahirete bakışımızın izdüşümüdür. Kışın abdest alanlara sıcak su temin eder, sıcak günlerde sokak sokak gezip sebillere kar koyan, nehir kenarlarına söğüt diken, leylekleri koruyan vakıflar taşıdığımız zarif ruhun, merhametin birer nişanesidir.

Bu müstesna kültür bugün de köklü şekilde devam ediyor. Birçok alanda 70 bine yakın vakıf halihazırda faaliyet gösteriyor. Böylesi köklü bir mirası devralan vakıflar müdürlüğümüz de faaliyetlerini büyük bir dikkatle 101 yıldır başarı ile sürdürüyor.

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Son 2 yılda 166 kültür vakıf kültür varlığı restore edildi. Ecdat yadigarı topraklarda 40 çalışma başarıyla nihayete erdirildi. 2002'de 46 eser restore edilmişten 23 yılda 5927'ye ulaşmıştır. 12.3 milyarlık kaynak kullanılmıştır bu çalışmalarda.

Mehir vakfımız 81 ilimizde 20 bini aşkın gencimize düğün ve çeyiz desteği verdi. 2025 Aile Yılı'nda aile ve gençlik fonu ile yuva kuracaklara desteğimizi artırdık. Doğum yardımı ödemesinde ciddi oranda artışa gittik. Dijital medya etkisi ile toplumdaki yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz. Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Bu konuya önem, öncelik vermemiz gerekiyor.