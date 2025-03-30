Cumhurbaşkanı Erdoğan bahriyelilerle bayramlaştı: Kıyılarımız artık çok daha güvenli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amfibi Kolordu Komutanlığında görevli personele telefonla seslenerek bayramlarını tebrik etti.

Erdoğan, Mehmetçiğe şu mesajları verdi:

"Amfibi Kolordu Komutanlığımızın kıymetli mensupları, sizler, her karışında bir aslanın, bir yiğidin yattığı mukaddes bir vatan toprağında, Çanakkale’de görev yapıyorsunuz. Halihazırda Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden teröristle mücadele operasyonlarıyla birlikte Arnavutluk, Libya, Azerbaycan ve Katar'da barış ve güvenliğin tesisine önemli katkılar sunuyorsunuz. Önümüzdeki temmuzdan itibaren 1 yıl süreyle NATO Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini de inşallah yine ordumuza yakışır şekilde başarıyla deruhte edeceksiniz. İnşallah amfibi komandolarımızla kıyılarımız artık çok daha güvenli çok daha istikrarlı olacak. Mavi Vatanın muhafaza ve müdafaasındaki üstün gayretleriniz dolayısıyla her birinizi tebrik ediyor bahriyelilerimizin hepsinin alnından öpüyorum, denizleriniz sakin, yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum."