GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, Suriye ve Filistin’deki son durum, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

30.12.2024 - 15:05 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türkiye ile BAE ikili ilişkileri, Suriye ve Filistin'deki son durum, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, farklı etnik ve dini grupların yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye'nin tesisi ile ülkede birliğin sağlanmasının önemini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edemeyeceğini, DEAŞ'ın da bölgedeki karışıklıktan istifade etmesinin önüne geçilmesi ve İsrail'in mevcut durumu istismar ederek Suriye'deki yeni süreci baltalamasının engellenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'de devam eden katliamın bir an evvel sona ermesi için gayret göstermeyi sürdüreceğini kaydetti.

GÜNCEL HABERLER

İstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Hazır olun: Tir tir titreten soğuklar geliyor, gün ve saat belli

İstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Hazır olun: Tir tir titreten soğuklar geliyor, gün ve saat belli

DEM Parti-İmralı görüşmesinin kodları: Bu bir süreç değil, bir heyet veya masa kurulmayacak

DEM Parti-İmralı görüşmesinin kodları: Bu bir süreç değil, bir heyet veya masa kurulmayacak

Ankara'da boşanma davasında şaşkınlık yaratan 'tuvalet fırçası' anlaşmazlığı! Değerini bilirkişi belirleyecek

Ankara'da boşanma davasında şaşkınlık yaratan 'tuvalet fırçası' anlaşmazlığı! Değerini bilirkişi belirleyecek