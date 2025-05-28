GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemCumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz

28.05.2025 - 15:59Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da “28 Mayıs Bağımsızlık Günü” programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da “28 Mayıs Bağımsızlık Günü” programına katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan Bakü'den Nahcıvan'a Azerbaycan'ın dört bir yanındaki kardeşlerime saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum. Sizlere 86 milyonun selamını iletmek istiyorum. Şimdi burada 3 devlet, tek millet. Bu anlamlı buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bağımsızlık Günününüzü canı gönülden tebrik ediyorum.

Obamız, yuvamız, göz bebeğimiz Azerbaycan'la bağımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Rabbim Azerbaycan - Türkiye kardeşliğini ilelebet daim eylesin.

Karabağ'daki bağımsızlık savaşı bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor. Karabağ'ın azatlığı ile birlikte bu topraklarda yükselen her bir nota bu milletin yeniden dirilişinin sesi oldu. Birazdan dinleyeceğimiz ezgilerde büyüyen umudun, millet iradesinin tezahürü var. Muazzam bir zaferin ruhu var.

Enerjiden ulaştırmaya her alanla Azerbaycan'la güçlü ilişkiler kuruyoruz. Azerbaycan'ın başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz. Karabağ için artık başarı vaktidir. Kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını hedefliyoruz.

Haberin Devamı

Can Azerbaycan halkına samimi misafirlikleri için, Laçın'lı kardeşlerimi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e teşekkür ediyorum.

    Güncel Haberler

    Antalya'da akıl almaz kaza! Sırtında demir borularla yürüyordu, havada uçtu, ölümden döndü
    #Gündem

    Antalya'da akıl almaz kaza! Sırtında demir borularla yürüyordu, havada uçtu, ölümden döndü

    Amasya'da öğrenciler zoru başardı! Bin 800 yıllık sırrın peşine takıldılar ve ortaya bu manzara çıktı
    #Gündem

    Amasya'da öğrenciler zoru başardı! Bin 800 yıllık sırrın peşine takıldılar ve ortaya bu manzara çıktı

    Karikatürist ve ressam Haslet Soyöz son yolculuğuna uğurlandı
    #Gündem

    Karikatürist ve ressam Haslet Soyöz son yolculuğuna uğurlandı