Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde hafızlık öğrencilerinin törenine katıldı

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya Camii'nde düzenlenen programla icazet aldı. Programa Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, hafız öğrencilerin velileri ve çok sayıda davetli katıldı. Hafız öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sureler okuduğu icazet törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafızlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, öğrencilere hediye verdi ardından Cuma namazını kılarak camiden ayrıldı.