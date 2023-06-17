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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı.

17.06.2023 - 18:07 | | Gökçe KARAKÖSE / İSTANBUL, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgesel boyutta karşılaşılan meydan okumalarla başarılı mücadelenin yolunun Avrupa Birliği’nin Türkiye’yle işbirliğini güçlendirmesinden geçtiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını dile getirdi.

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