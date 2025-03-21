Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşık Veysel'i andı
21.03.2025 - 13:14Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 52'nci yılında, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu sosyal medya paylaşımıyla andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönül yollarını çok iyi bilen, özünden geçeni büyük bir ustalıkla saza ve söze döken Anadolu halk ozanımız Aşık Veysel’i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.