Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antony Blinken'ı kabul etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında ilk olarak Türkiye'yi ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Vahdettin Köşkü’nde öğlen saatlerinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç’in NATO’ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

F16 VE İSVEÇ VURGUSU

Diplomatik Kaynakların aktardığı bilgiye göre Bakan Fidan görüşmede F-16 alım sürecinin sonuçlanmasının beklendiğini, İsveç konusunda ise nihai kararın Meclis'te olduğunu söyledi.

"GAZZE'DE DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

İsrail’in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı. İki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu.

ERDOĞAN BLINKEN'I KABUL ETTİ

ABD'li Bakan Hakan Fidan görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.

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Vahdettin Köşkü’nde gerçekleştirilen görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye ziyaretinin ardından Blinken'ın sırasıyla Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.