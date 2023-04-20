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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

20.04.2023 - 13:48 | | Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Topkapı Sarayı'nda yapılacak açılış programı öncesi Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileleriyle mezarlığa gelen çocuklara hediyeler dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

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