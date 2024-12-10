Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı ile görüştü

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre; görüşmede Suriye’deki son durum, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, yeni sürecin Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğü için önemli olduğunu, Türkiye’nin terörden arındırılmış bir Suriye hedefiyle çalışmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki iç savaş nedeniyle yurtlarından ayrı kalan Suriyelilerin geri dönüşlerini kolaylaştırmak için gerekli ve yeterli şartları oluşturmanın Türkiye’nin önceliği olduğunu ifade etti.