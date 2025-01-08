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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu, her zaman Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

08.01.2025 - 20:01 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev görüşmesinde Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın iki devlet tek millet anlayışıyla iş birliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu, her zaman Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

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