Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'yi doğal gaz ve petrol arama alanında küresel aktör haline getireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi, bugün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye hem doğal kaynakları hem coğrafi konumu hem de hidrokarbon rezervlerine yakınlığı itibarıyla küresel enerji denkleminde stratejik bir yere sahiptir. Ana geçiş güzergahı olarak, arz ve tedarik güvenliğine önemli katkılar yapan bir ülkeyiz. Türkiye'nin enerji güvenliği, doğrudan veya dolaylı olarak tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir meseledir. Enerji politikalarımızı hep bu hakikatin ışığında geliştirdik, meseleye hep bu açıdan yaklaştık. Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı, emniyetli merkezi haline getirmek için son dönemde çok önemli atılımlar yaptık. Milli enerji ve maden politikalarımızın hedefi bellidir; kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak, enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak, Karadeniz ve Gabar'daki doğal gaz ve petrol keşifleri ile bu alanda tabiri caizse şeytanın bacağını kırdık. Şimdi bu başarıları yeni bir aşamaya taşıyoruz. İnşallah Türkiye'yi doğal gaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz" diye konuştu.

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'GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİMİZ, 2025 MART SONU İTİBARIYLA 135 BİN VARİLİ AŞARAK YENİ BİR REKOR KIRDI'

Cumhurbaşkanı, "Bu yeni dönemde ülkemiz, enerji ve madencilik sektörlerinde dünyanın dört bir yanında yepyeni iş birliklerine imza atacak, küresel enerji güvenliğine eşsiz katkılar sağlayacaktır. Enerjide ulaştığımız seviyeyi sizlere burada kısaca özetlemek istiyorum. İlk açıkladığımızda muhalefet partilerinin 'Her seçim öncesi petrol buluyorlar' diyerek alay ettiği Gabar'da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti. Bugüne kadar Gabar'da toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan, 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti. Arama ve üretim faaliyetleri için 540 km uzunluğunda yeni yollar inşa edildi. Tabii bununla yetinmiyoruz; mevcut keşif alanlarındaki saha geliştirme faaliyetlerimizi 3 binden fazla personelle devam ettiriyoruz. Nihai hedefimiz olan günlük 100 bin varil petrol üretimine çok kısa bir süre içinde ulaşacağız. Gabar'daki çalışmalarla birlikte Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz, 2025 Mart sonu itibarıyla 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı" ifadelerini kullandı.

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'KONUTLARIMIZIN DOĞAL GAZ İHTİYACININ TAMAMINI KENDİ KAYNAKLARIMIZDAN KARŞILIYOR OLACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak hassasiyetle yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarımızda arzu edilen neticeyi aldığımızda, inşallah bambaşka bir hikaye yazacağız. Terör gölgesinin bölgemizin üzerinden kalkmasından sonra, ekonominin her alanında olduğu gibi enerjide de hedeflerimize koşarak ilerleyeceğiz. Yurt dışındaki petrol sahalarımızda da yaklaşık 40 bin varillik üretimimizi sürdürüyoruz. Öte taraftan, Sakarya Gaz Sahası'nda birinci fazı başarıyla tamamladık. Mevcut durumda 12 kuyudan günlük bazda 9,5 milyon metreküp gaz üretiyoruz. Ülkemizdeki 4 milyonu aşkın hanenin doğal gaz ihtiyacı buradan karşılanıyor. Geçtiğimiz yıl, Sakarya Gaz Sahası'nda kümülatif olarak yaklaşık 1,8 milyar metreküp üretim gerçekleştirdik. Çanakkale'deki 100'er üretim platformumuz, önümüzdeki yıl Sakarya Sahası'nda göreve başlayacak. Böylece günlük 10 milyon metreküp ilave üretim yapacağız. 2026 yılı içerisinde faz bir ve faz iki toplamında, yaklaşık 20 milyon metreküp günlük üretim hedefliyoruz. 2028'de Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimi 40 milyon metreküpe yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaştığımızda, konutlarımızın doğal gaz ihtiyacının tamamını kendi kaynaklarımızdan karşılıyor olacağız" dedi.

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'ORUÇ REİS, ÇALIŞMALARINI BU AY İÇİNDE TAMAMLAYACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemi'miz Somali denizlerinde her biri 5 bin kilometrekare alanı kapsayan, 3 ayrı lokasyonda, 3 boyutlu sismik arama faaliyetlerini sürdürüyor. Şu ana kadar 4 bin 111 kilometrekarelik proje alanının 3 bin 700 kilometrekaresi yani yüzde 90'ı taranmış durumda. Oruç Reis, çalışmalarını inşallah bu ay içinde tamamlayacak. Şayet bu çalışmalar olumlu neticelenirse bir sonraki aşamaya yani sondaj çalışmalarına geçeceğiz. Somali'yle imzaladığımız üretim paylaşım anlaşmaları kapsamında, bu ülkede 16 bin kilometrekarelik 3 ayrı kara alanında çalışmalar yapacak. Sismik veri toplama faaliyetlerinin ardından sondaj aşamasına geçilecek. Bu çalışmalar keşifle sonuçlanırsa iki ülke arasındaki stratejik iş birliği farklı bir boyut kazanacaktır. Yeni hidrokarbon keşifleriyle birlikte enerji tedarik güvenliğimiz artacak, dışa bağımlılığımız azalarak yeni iş imkanları ortaya çıkacaktır. Somalili kardeşlerimiz de bu süreçten çok ciddi faydalar elde edecek. Somali için teknoloji transferi, altyapı gelişimi, istihdam artışı ve yeni yatırımlar anlamına gelen bu süreç, Somali'nin ekonomik kalkınmasını inşallah daha da hızlandıracak."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz binlerce yıllık tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz. Kimsenin toprağında, egemenliğinde, yer altı ve yer üstü kaynaklarında hiçbir zaman gözümüz olmadı. Ne yaptıysak hakka ve adalete uygun şekilde yaptık. Kendi çıkarlarımızla birlikte muhataplarımızın menfaatlerini de gözettik. Ortaklık ve dayanışma temelinde kazan kazan anlayışıyla iş birliklerimizi geliştirdik. Nerede bayrağımız dalgalanıyorsa orada sadece dostluk için, kardeşlik için, beraber kalkınmak, beraber kazanmak için varız. Yine bu anlayış temelinde Pakistan, Endonezya ve Malezya'yla olan güçlü ilişkilerimizi, enerji sahasında da tahkim ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistan milli petrol şirketleriyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı arasındaki iş birliği, 30 Nisan'da yapılan Pakistan Kara Arama Ruhsatları İhalesi'yle yeni bir devreye taşındı. Milli petrol şirketi (TPAO)'nun Endonezya'nın en büyük enerji firmalarından biri olan Pertamina ile 12 Şubat'ta imzaladığı mutabakat zaptı sektördeki ortak faaliyetlerimizi çok daha ileri seviyelere ulaştıracak. Malezya'nın milli petrol ve gaz şirketi Petronas ile 4 farklı alanı kapsayan anlaşmanın imzalanması için çalışmalar devam ediyor" dedi.

'AVRUPA İLE ANLAŞMALAR SÜRÜYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tüm bu adımlar Asya'daki yeni enerji kaynaklarına erişim sağlamak ve enerji güvenliğimizi arttırma noktasında büyük önem arz ediyor. Macaristan'ın Mol şirketi ile geçtiğimiz yıl bu ülkedeki 3 farklı saha için ortak teklif verme anlaşması imzalamıştık. Yapılan ihalelerle birlikte 2 blok bu konsorsiyum tarafından kazanıldı ve 2 gün önce de imtiyaz anlaşmaları imzalandı. İngiltere ve Fransa merkezli 2 büyük petrol şirketiyle 2027'den itibaren sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine yönelik anlaşmaları tamamladık. Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'la yine doğal gaz tedarikine yönelik önemli anlaşmalarımız oldu. Avrupa ülkelerinin yaşadığı enerji krizini hafifletmek adına bölgedeki enerji güvenliğine katkı yapmak için pek çok girişimde bulunduk" diye konuştu.

'TÜRKMENİSTAN DOĞAL GAZINDA İLK AKIŞI İRAN ÜZERİNDEN, 1 MART İTİBARİYLE BAŞLATTIK'

Erdoğan, "Türkmenistan doğal gazında ilk akışı İran üzerinden, 1 Mart itibariyle başlattık. Şu ana kadar bu hattan 250 milyon metreküpün üzerinde gaz temin edildi. Yıl sonuna kadar toplam 1,3 milyar metreküp doğal gazın inşallah akışını sağlamış olacağız. Bu noktada ilk planımız anlaşmayı 5 yıl daha uzatmak. Nihai hedefimiz ise Türkmen gazını Hazar geçişli boru hattıyla ülkemize getirmektir. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek hem ülkemiz hem Avrupa için çok daha yüksek miktarda gaz akışı sağlama imkanına kavuşmuş olacağız. Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarımız da son sürat devam ediyor. Halihazırda rüzgar ve güneşte kurulu gücümüz 25 bin megavatı aştı. Tüm konutların elektrik ihtiyacının sadece rüzgar ve güneşten karşılayabilecek seviyeye geldik. 2035'e kadar maliyeti yaklaşık 80 milyar dolar olan ilave santral yatırımlarıyla bu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklı yatırımlarda izin ve onay süreçlerini daha da kısaltacağız. Rüzgar ve güneş kurulu gücünün iletim ve dağıtım sistemine sorunsuz şekilde entegre edilebilmesi için yeşil ileti altyapısını oluşturacağız" diye konuştu.



Zirveye, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de katıldı.

'BU YIL SONUNDA AKKUYU'DAN İLK ELEKTRİĞİ VERECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük enerji projesi olan Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor. İlk reaktörün türbin montajını bitirdik. Türbin şaftını da başarıyla döndürerek önemli bir aşamayı geride bıraktık. Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz. Diğer reaktörlerin de tamamlanmasıyla birlikte 2028'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz. Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali tüm bileşenleriyle devreye girdiğinde doğal gaz ithalatımız yıllık 7 milyar metreküp azalacak. Bu da 2,5 milyar dolarlık bir tasarruf anlamına geliyor" diye konuştu.

'GEÇEN YIL 2,5 MİLYON TON BOR ÜRÜNÜ SATARAK YENİ BİR REKORA İMZAYI ATTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu yatırımların vatandaşların hayatına da doğrudan dokunduğunu belirterek, “Bakınız sadece son 3 yılda, elektrik ve doğal gazda milletimize 983 milyar lira destek verdik. Bugün konutların yüzde 97'si devlet desteğinden faydalanıyor. Bir diğer önemli başlık madencilik alanındaki çalışmalarımızdır. Dünyadaki 90 çeşit madenin 70'ini kaynak envanterinde bulunduran, üretilen maden çeşitliliğinde dünyada 7'nci sırada yer alan bir ülkeyiz. 155 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan maden sektörümüzün toplam büyüklüğü 2023 yılı itibarıyla tam 270 milyar dolara ulaştı. 2024'te sektör ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 4,7 artarak 6 milyar doları aştı. Geçtiğimiz yıl 1,3 milyar dolar değerinde 2,5 milyon ton bor ürünü satarak yeni bir rekora imzayı attık" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİ BU ELEMENTLERİ ÜRETEBİLEN 5 ÜLKEDEN BİRİ YAPACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bandırma'da yapımına başladığımız yılda 800 ton kapasiteli Ferrobor Üretim Tesisi'ni de önümüzdeki günlerde hizmete vereceğiz. Nijer'de ruhsatını aldığımız altın sahalarından birinde de bu yıl içerisinde ilk üretime başlamayı hedefliyoruz. Uluslararası enerji rekabetinin son dönemde yoğun şekilde kızıştığı nadir toprak elementlerinde de önemli bir rezerve sahibiz. 690 bin tonla dünyanın tek sahada, en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi Eskişehir'imizin Beylikova ilçesinde bulunuyor. Rezervin bulunduğu alandaki işletmemiz pilot tesis olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Nadir toprak elementlerimizi ham maddeye dönüştürecek tam teşekküllü bir endüstriyel tesisi inşallah çok yakın bir zamanda hayata geçirecek, ülkemizi bu elementleri üretebilen 5 ülkeden biri yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sonlandırdı: "Burada şunu açık ve net söylemek isterim; Avrupa'nın yaşadığı enerji krizlerinde Türkiye'nin güvenli bir liman olarak öne çıkması, asla tesadüf değildir. Biz 2002'den bu yana hazırlığımızı yaptık, altyapımızı kurduk, irademizi ortaya koyduk. Yani enerji alanında Türkiye'yi çok farklı bir lige yükselttik. Şimdi zirveye çıkmak istiyoruz. Adımızı en iyiler arasına yazdırmak istiyoruz. Bunda kararlıyız, sabırlıyız. Başardıklarımızın özellikle satır başları olarak azimle geleceğine yürüyoruz." Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakan Bayraktar tarafından Hitit dönemine ait ilk maden ruhsatı hediye edildi. Zirve sonunda Erdoğan, misafir ülkelerden gelen bakanlar ve bakan yardımcılarıyla birlikte fotoğraf çektirdi.