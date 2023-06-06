Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bayram tatilinin süresi belli oldu

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ilk toplantısı sona erdi, toplantı 4 saat 10 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatiliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla ile vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadelerini kullandı.