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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bayram tatilinin süresi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bayram tatiliyle ilgili vatandaşlara müjde verdi.

06.06.2023 - 20:23 | | HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bayram tatilinin süresi belli oldu

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ilk toplantısı sona erdi, toplantı 4 saat 10 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatiliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla ile vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

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