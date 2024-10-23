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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Putin Erdoğan’la görüşmesinde TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınayarak, taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

23.10.2024 - 18:21 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

Sayın Başkan, Değerli Dostum, BRICS zirvesi genişletilmiş liderler oturumuna davetiniz ve ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Astana'daki görüşmemizin ardından sizinle yeniden bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Taziye direkleriniz için özellikle teşekkür ediyorum. 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Putin'in açıklamaları özetle şöyle:

Terör saldırısı nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Önemli ve faydalı temaslara büyük değer ve kıymet veriyoruz. Eminim bugünkü toplantımız da çok faydalı ve önemli olacak. Ticaret ve ekonomik işbirliğimizin son yıllarda gelişmeye devam ediyor. Bugün bu konuya bakacağız. Geçen sene ticaret hacmimiz 55 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk sekiz ayında ticaret hacmimiz yılda 6.2 artış gösterdi.

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