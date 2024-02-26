Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta gereken dersi vereceğiz

İstanbul'da 10 yıldan uzun süredir atıl vaziyette olan Sirkeci ve Kazlıçeşme arasındaki 8.3 kilometrelik raylı sistem hattındaki iyileştirmeler tamamlandı. Hattın içinde olduğu alanın bir bölümü de yaya kullanımı için hazırlandı. Hat, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın olduğu alana Sirkeci İstasyonu’ndan hareket etti. Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da yer aldı.

Tören açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğumgünü için özel olarak hazırlanan video yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye 'İyi ki doğdun Reis' sloganlarıyla çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarının ardından, hattı ne kadar süre ücretsiz yapacağını katılımcılara sordu. Erdoğan, "1 Nisan fazla olur, 15 gün diyelim. 15 gün inşallah ücretsiz yapacağız, hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

"İSTANBUL’A DEĞİL, TÜM DÜNYAYA MESAJIMIZI VERMEYE KARARLI MIYIZ"

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Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin vasıtasıyla tüm İstanbul’a, tüm Zeytinburnu’na en içten selamlarımı gönderiyorum. Teveccühünüz ve muhabbetiniz için teşekkür ediyorum. Bugün şehrimizin ulaşımını rahatlatmanın yanı sıra aynı zamanda tarihi boyutu da olan anlamlı bir açılış töreni vesilesiyle bir aradayız. Kazlıçeşme Sirkeci Raylı Sistemi, ülkemizin en eski demir yollarından biridir. Bir kısmı bundan 153 yıl önce hizmete giren hat özellikle Bakırköy ve Yeşilköy’ün gelişmesine, büyümesine, önemli katkılar sağlamıştır. Yaklaşık 141 yıl boyunca İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olan hattımız, Marmaray’ın açılışıyla birlikte hizmetini tamamlamıştır. Gebze-Halkalı Banliyö Hattı metroya dönüştürülerek hizmete devam ederken, Sirkeci ile Kazlıçeşme istasyonları arasındaki 8,3 kilometre uzunluğundaki kesim atıl durumda kalmıştır. İstanbul’un ihtiyaçlarını da gözeterek Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik bu hattı modernize etmeye karar verdik. Hattın üzerindeki gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak yepyeni bir tasarımla tekrar İstanbul’a kazandırmayı amaçladık. Böylece hem demiryolu hem de yaya odaklı çevreci bir projeyi İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmayı istedik. Gelirken, Murat kardeşime onu söyledim. Şimdi dedim, önümüzde bir karar. Nedir bu? İnşallah Sirkeci Garı’ndan tüm bu istikamette, istasyonlar başta olmak üzere tarihi eserler başta olmak üzere buraları sıfır kilometre yenilemeye ve buralardan inşallah sadece İstanbul’a değil, tüm dünyaya mesajımızı vermeye kararlı mıyız? İşte 5 yıl boşa geçti. Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar, yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok" dedi.

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"RAYLI SİSTEMDEN ÖTE SON DERECE MODERN BİR ULAŞIM PROJESİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sirkeci’den şu geldiğimiz noktaya kadar bütün binalar yıkık, dökük. Surlar, yıkık dökük. Bunları da yine inşallah biz yapacağız. Bugün amacımızı gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Projemiz kapsamında 7.3 kilometre yaya yolu, 7.3 kilometre bisiklet yolu, 122 bin 550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alanla 14 adet yaya geçidi ve 13 adet karayolu geçidi yer alıyor. Yani, şehrimize raylı sistem hattından öte sosyokültürel turizm, spor, gezinti, bisiklet ve diğer imkanların da olduğu son derece modern bir ulaşım projesini inşallah kazandırmış olacağız. Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul’da tamamlanan raylı sistem ağlarının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır. Projemizle sadece demiryolu inşası yapmayıp ayrıca çevrede yaşayan insanların konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Ecdad yadigarı tescilli durakları, sanat tarihçileri, mimarlar, arkeologlar, bütün bunların nezaretinde ve kurul kararları doğrultusunda restore ettik. Cerrahpaşa ve Samatya Hastanelerine erişimi kolaylaştıracak yeni bir durağı da mevcut hatta ilave ettik. Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’nın önümüzdeki 30 yıllık süreçte ekonomiye toplam katkısının 785 milyon Euro olacağını hesaplıyoruz. Yeni nesil ulaşım projelerimizin en güzel örneklerinden birini teşkil eden Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının ülkemize, şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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"MEMLEKETİME TREN YOLU YAPILSIN DA İSTERSE SIRTIMDAN GEÇSİN, RAZIYIM"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün yeni tasarımıyla, yeni çehresiyle hizmete sunduğumuz bu hattın çok ibretlik bir hikayesi vardır. Hattın ilk bölümü 1871 yılında Yedikule Küçükçekmece arasında resmen hizmete girer ancak Yedikule’deki başlangıç istasyonu şehrin iş merkezi olan Eminönü bölgesinden çok uzakta kalır. Bunun üzerine hattın iş merkezi olan Sirkeci’ye kadar uzatılması istenir. Fakat uzantıların Topkapı Sarayı’nın sahil kesiminden geçecek olması ve güzergah üzerindeki sahil köşkleri sebebiyle bir tereddüt yaşanır. Durum Sultan Abdülaziz’e anlatıldığında, Sultan tarihe geçecek şu sözleri ifade eder. 'Memleketime tren yolu yapılsın da isterse sırtımdan geçsin, razıyım.'der. Ecdat sözkonusu vatana, millete, devlete hizmet olunca meseleye daima bu zaviyeden bakmıştır. CHP zihniyetinin hakaret ettiği, husumet beslediği, fırsatını buldukça düşmanlık sergilemekten çekinmediği ecdadın tavrı işte budur. Yeter ki, bu yapılsın, sırtımdan geçsin. Halen kullandığımız pek çok eser köprü, tren hattı ve bina kurum ve kuruluşun altında ecdadın imzası bulunuyor. Biz de ecdada vefa, mirasını ihya anlayışıyla hem ecdada hürmette kusur etmiyor hem de emanetlerine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Bizlere bu toprakları vatan olarak bırakanlara şükran borcumuzu başkaları gibi istiskal ederek değil, yadigarlarını ihya ederek ödüyoruz. Sadece bununla da yetinmedik. Yetinmiyoruz. Geçmişte atalarımızın hayalini kurduğu Marmaray, Avrasya Tüneli, Çanakkale 1915 Köprüsü gibi vizyon projelerini tek tek hayata biz geçirdik. Bizim siyasette tek bir ilkemiz vardır o da millete hizmetkarlıktır. Mesele bugün hangi mevkide, makamda, koltukta olduğunuz değil, geride hangi eserleri bıraktığınızdır. Bunun önemini özellikle tarihimize baktığımızda çok daha iyi anlıyoruz. Kardeşlerim bugün burada şu gerçeği tüm samimiyetimle tekrar ifade etmek istiyorum. Bakınız biz, yaklaşık yarım asırdır siyaset yoluyla ülkemize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Bugüne kadar aziz milletimizin takdiriyle pek çok göreve geldik.Bundan 30 sene önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devraldığımız sorumluluğu daha sonra Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla taşımayı sürdürdük. Gençler bilmeyebilir ama anne babalar bilir. Şöyle bir hafıza kaydımızı tazeleyelim" ifadelerini kullandı.

"DİYORUZ Kİ YENİDEN İSTANBUL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "94’te, göreve geldiğimizde İstanbul neydi? Çöp, çukur, çamur.Öyle mi? Kim vardı iktidarda? CHP. Yani şu andakinin büyükleri. Peki, İstanbul bize niye devredildi? Bütün pisliklerden kurtulmak için. Peki rahmetli Kadir Bey İstanbul’a yeni bir çevre verdi. İstanbul yeniden ayağa kalktı. Bizim devrettiğimiz o miras Kadir Bey’le ta bu şahsa kadar geldi. Şimdi bu şahıs nasıl olsa bir yanlışlık oldu bu görevi aldı. İstanbul yeniden çöp, çukur, çamur oldu mu? Maalesef oldu. Yatırım var mı? Yok. Şu anda Sirkeci’den buraya kadar gelirken tren hattındaki hali gördük. Diyoruz ki Yeniden İstanbul, Yeniden İstanbul, Yeniden İstanbu. 32 gün kaldı. Ana kademe, kadın kolları, gençler, durmak yok. Yola devam. Bu 30 yıllık süreçte nelerle karşılaştığımızı, hangi badirelerin hangi zorlukların üstesinden geldiğimizi milletimiz çok iyi hatırlıyor. Terör örgütlerinin eylemlerinden, 15 Temmuz ihanetine, ordu göreve pankartlarının asıldığı Cumhuriyet mitinglerinden İstanbul’un sokaklarının tarumar edildiği Gezi vandallığına kadar nice saldırıya maruz kaldık. İktidar partisi olarak her iki kişiden birinin oyunu aldığımız dönemde, uyduruk gazete kupürleri üzerinden partimiz kapatılmaya çalışıldı. Kendini milletin seçtiklerinden üstün gören bürokratik oligarşinin sabotaj girişimlerinin ardı arkası hiç kesilmedi. Uluslararası yayın organlarının manşetleri üzerinden doğrudan şahsımız ve hükümetimiz hedef alındı. Hak ve özgürlükler alanında attığımız her adım bu ülkenin ana muhalefet partisi tarafından iptal ettirilmek üzere sürekli mahkemelere götürüldü. İstanbul başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız vizyon projeleri yine CHP zihniyeti ve gezici tayfa tarafından hep engellenmek istendi"dedi.

"ZAVALLI OLAN BİR İSTANBUL YEREL YÖNETİMİ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim, işte Marmaray. Kim yaptı bunu? Biz yaptık. İşte, Avrasya Tüneli, kim yaptı? Ya bir de sen birşey yap ya. İşte Sancaktepe’de mevcut metronun açılmış kuyusunu doldurmak suretiyle hizmet ettiğini zanneden, Kağıthane’de maalesef orada temel atma değil temel atmama töreni yapacak kadar zavallı olan bir İstanbul yerel yönetimi var. Şimdi bunlara gereken dersi, 31 Mart’ta vermeye hazır mıyız? Öyleyse durmak yok… Ne yaparsak yapalım içeriğine, mahiyetine, faydasına bakmadan daima takoz koymanın çabasında oldular. Daha buradan tek tek saymaya kalksak saatler sürecek sayısız engelle karşılaştık. Tüm bunlara rağmen, ülkeye ve millete hizmet yolundan sapmadık. Rabbimizin şahsımıza bahşettiği her nefesin, 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye’ye hizmet etmek için harcadık. Mevlanın bize verdiği ömrü büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmek için sarf ettik. Peygamber efendimizin kutlu emrine ram olarak iki günümüzü birbirine eşit geçirmemek için hep canla başla, aşkla çalıştık" diye konuştu

"VATAN TOPRAĞININ HER BİR KARIŞINDA İŞİMİZİN, ESERİMİZİN, MÜHRÜMÜZÜN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün geriye doğru baktığımızda sadece Fatih’in emaneti olan bu aziz şehirde değil, 783 bin kilometrekarelik vatan toprağının her bir karışında işimizin, eserimizin, mührümüzün olduğunu görüyoruz. Türkiye’yi ulaştırmadan sağlığa, turizmden ticarete, teknolojiden savunma sanayine, güvenlikten tarıma kadar her alanda, 3, 5, 10 kat büyütmenin haklı kıvancını yaşıyoruz. Her beşer gibi elbette bizim de eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir ancak Türkiye ve Türk milletinin esenliği, huzuru ve İstikbali için verdiğimiz hasbi mücadelenin şahidi bu ülkenin tamamıdır. Her zaman söylüyorum biz artık gençlerimizin zamanının misafiriyiz. Şimdiye kadar şerefle taşıdığımız emaneti, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan TEKNOFEST gençliğine inşallah gururla teslim edeceğiz. Tıpkı ecdad gibi geride şükranla yad edilecek üzerinden yıllar geçse de hayırla anılacak güzel bir miras bırakabiliyorsak ne mutlu bize. Milletimizin gönül sarayında mutena bir yer edinebiliyorsak ne mutlu bize. İnsanımıza, 'Allah ondan razı olsun' duasını ettirebiliyorsak, ne mutlu bize. Yönlerini ülkemize dönmüş dünyanın bir yanındaki mazlum ve mahzun kalplere umut aşılayabiliyorsak ne mutlu bize. Yetimin, öksüzün, garibin ihtiyaç sahibinin elinden tutup kaldırabiliyorsak ne mutlu bize. Milletin takdiriyle geldiğimiz görevlerin hakkını verebiliyorsak, emanetine halel getirmeden vazifemizi icra edebiliyorsak ne mutlu bize. Bunların dışında bir mutluluk kaynağı tanımadık, tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL’A HİZMET SORUMLULUĞU YARI ZAMANLI YAPILACAK BİR İŞ DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sultan Fatih’in emaneti olan İstanbul, bizim doğup büyüdüğümüz şehir olmanın ötesinde aşkımız, sevdamız, ilk ve son göz ağrımızdır. Hangi görevde olursak olalım İstanbul’dan hiçbir zaman kopmadık. Nerede olursak olalım, İstanbul’un sorunlarıyla, sıkıntılarıyla, dertleriyle yakından ilgilendik. Bugün de bir İstanbullu olarak tüm dünyanın gözbebeği olan bu şehrin meselelerini takip ediyor, İstanbul’u garip bırakmamak için çalışıyoruz. Bu şehri tüm dinamikleriyle tanıyan ve tüm kalbiyle seven birisi olarak İstanbul’un ihmale gelmeyeceğini, ihmali asla kaldırmayacağını çok iyi biliyoruz. İstanbul kendisine vakfedilmeyi, uğruna adanmayı gerektiren sadece ve sadece kendisiyle ilgilenilmesini isteyen bir şehirdir. Bunun için İstanbul’a hizmet sorumluluğu yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir. Son 5 yılda bu gerçeği maalesef acı bir şekilde yaşayarak tecrübe ettik. İstanbul’a emanet olarak değil de nimet olarak bakanlar ihmalkarlıklarıyla, tamahkarlıklarıyla, umursamazlıklarıyla bu güzel şehrin bitkisel hayata girmesine sebep oldu. Bil hassa trafik sorunu. Şu İstanbul’un ulaşım sorunu ne durumda görüyorsunuz değil mi? Attığı bir adım var mı? Bakıyorsunuz, toplu taşımacılıkta her taraf rezillik. Bu noktalarda ne yaparız ederiz de bu işi çözeriz, böyle bir dert yok. Metrobüslere bakıyorsunuz, yok. Şehrin birçok bölgesinde trafik kördüğüm halde. Öyle ki, 2019’da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün yüzde 64’e yükseldi. Her bir İstanbullu kardeşim yılda 288 saatini trafikte kaybediyor" dedi.

" 'UĞRAŞTIRAN DEĞİL, ULAŞTIRAN İSTANBUL' PAROLASIYLA YENİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul halkı ailesiyle, sevdikleriyle birlikte geçirmesi gereken zamanı trafikte bekleyerek boşa harcıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın hayata geçirdiği projeler olmasaydı, muhtemelen İstanbul’un trafik çilesi artık katlanılamaz halde olurdu. Diğer ulaştırmaya baktığımız zaman yatırımlarımızın yanı sıra sadece son 2 yıl içinde toplam 51 kilometrelik metro hattını şehrimizin istifadesine sunduk. Geçen ay sonunda ülkemizin en hızlı metro hattı olan 37.5 kilometrelik projenin Gayrettepe Kağıthane etabını hizmete aldık. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı Pendik Metrosu gibi kritik öneme sahip projeleri devreye aldık. 'Uğraştıran değil, Ulaştıran İstanbul' parolasıyla yeni hatları, yeni ulaştırma projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda Bakırköy Sahil-Bahçelievler Kirazlı Metro Hattını, Halkalı Başakşehir İstanbul Havalimanı Metro Hattını, Altunizade Çamlıca Camii Bosna Bulvarı Metro Hattı’nı da inşallah İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunacağız. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla birlikte projelerimiz daha da hızlanacak" dedi.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ, ORTALAMA YOLCULUK SÜRESİNİ 64 DAKİKADAN 39 DAKİKAYA DÜŞÜRMEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bu ülkeyi kimler yönetiyor? Biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul’da bulunan bu zat ve ya zevat böyle bir imkana sahip mi? Değil. Fakat, 31 Mart’tan itibaren, inşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimiyle Cumhur İttifakı Ankara’da elele verdiğimiz zaman herhangibir inşallah sarkma sözkonusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz. Kaldığımız yerden yeniden Bismillah diyerek işe koyulacak inşallah aziz İstanbul’un fetret devrini sona erdireceğiz. Öncelikli hedefimiz ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürmek olacak. Raylı sistemlerde toplam uzunluğu bundan 5 sene sonra 650 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Ardından raylı sistem uzunluğunu bin 4 kilometreye ulaştırarak trafik sorununa kalıcı ve modern bir çözüm bulmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm başta olmak üzere çevre ve şehircilikte hayata geçireceğimiz yeni projelerle İstanbul’u sadece depreme dayanıklı hale getirmekle kalmayacak inşallah daha da güzelleştireceğiz. Biliminsanlarının hiç vakit kaybetmeksizin hazırlanmamızı tavsiye ettiği deprem gelmeden önce İstanbul’un yapı stokunu yenileyeceğiz. Aralık ayının son haftasında 100 yılın dönüşümü İstanbul projesini paylaşmıştık. Geçtiğimiz Cuma günü de İstanbul özelinde yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarına dair Cumhurbaşkanı kararını yayınladık. Evini dönüştürmek isteyen hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi veriyoruz. Hibe haricinde kiracılara bir kereye mahsus 100 bin lira tahliye desteği sağlıyoruz. Böylece toplam hibe miktarımız 800 bin liraya ulaşıyor. İş yerleri içinse 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği imkanı sunuyoruz. Açıkladığımız destek paketinin bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını diliyor, buradan riskli yapılarda oturan kardeşlerimizi mutlaka bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum. Nasıl yalancının mumu yatsıya kadar yanarsa, algı ve sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihi de inşallah yakında sona erecektir. İstanbul’u muradına kavuşturacağız, Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kurdela keserek Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılışını yaptı.