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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Türk astronot Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Astronot Tuva Cihangir Atasever'e başarılar diledi.

08.06.2024 - 16:09 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Türk astronot Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Yörünge Altı Araştırma Görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diliyorum.

7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz."

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