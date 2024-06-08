Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Türk astronot Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Astronot Tuva Cihangir Atasever'e başarılar diledi.
08.06.2024 - 16:09 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Yörünge Altı Araştırma Görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diliyorum.
7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz."