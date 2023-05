Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. tur için mesajı verdi: Büyük Türkiye Zaferi için herkes sandığa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında Çankaya Köşkü’nde, önemli açıklamalarda bulundu.



“Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyalarını samimiyet üzerine kurduklarını belirterek, “Yalan söylemedik. Hayal satmadık. Yapamayacağımız işler söylemedik. Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 28’Mayıs’tan sonra milletimizden yetki aldıktan sonra hepsini tek tek hayata geçireceğiz” dedi.



"Seçimin sosyal medyada estirilen rüzgarlarla değil sandıkta kazanıldığı görülmüş oldu”

“Seçimin sosyal medyada estirilen rüzgarlarla değil sandıkta kazanıldığı görülmüş oldu” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimiz kumpas ve kaset siyasetini reddettiğini göstermiştir. Muhalefetin rakiplerini baskıyla sindirerek terör örgütü unsurlarıyla iş birliği yaparak seçim kazanamayacağını anlaması gerekiyor. Terör örgütü ile Kandil’den gelecek talimatla bu iş yürümez. Bu millet kendisine hizmet edecek olana oy veriyor” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun hem kendisine hem milletine iyilik yapıp önümüzdeki günler boyunca temiz siyaset yapmasını bekliyoruz” dedi.



“Hala hatayı kendilerinde değil millette arıyorlar”

İkinci tur için değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim milletim, terör örgütleriyle el ele omuz omuza bir seçim asla görmek istemiyor. Onların bu ülke için millet için yapacakları hiçbir şey yok. Onlarda kan, kin ölüm var. Bunlar hala hatayı kendilerinde değil millette arıyor. Depremzedelerimiz başta olmak üzere özellikle kendilerine oy vermeyen insanlara hakaret ediyorlar. Gençlerimize karamsarlık ve mutsuzluk aşılıyorlar. Devletin kurumlarını yıpratmayı halen sürdürüyorlar. Devletin kurumları görevini bilir gereğini yapar. Bu jakobenler, kifayetsiz muhterisler CHP başında olduğu sürece millet ne mesajı verirse versin yeterli olmayacaktır” diye konuştu.



“Devlet isem oradaki hizmeti en yüksek seviyede yapmam gerekir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dört bir yanına hizmet götürürken oy kaygısı taşımadıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Biz oranın oy noktasındaki yaklaşımını biliyoruz . Benim için Defne’de ölen insanlar, yaralı insanlar önemli. Devlet isem oradaki hizmeti en yüksek seviyede yapmam gerekir. Ben bugüne kadar gerek başbakanlığım, gerek cumhurbaşkanlığım döneminde böyle bir ayrım hiçbir yerde yapmadım. Hatırlayın Van depremini Van bizim yüksek oy aldığımız bir il değil. Van depreminde daha ikinci akşam kendim orada oldum ve bütün bakan arkadaşlarımı seferber ettim. Yıkılan yerde belediye başkanı muhalifti. Sular kesildi, büyükşehirlerde su olayını çözme görevi büyükşehrindir. Müdahale etmedi. Veysel beye söyledim. DSİ’yi buraya sok buranın su sorununu derhal çöz. Bizim Van, Erciş’e kadar yalılar yapar gibi konutlar yaptık. Burada bize oy çıkmıyor demedik. Oradaki süreci devam ettirdik. Şu anda bile biz Van’da ikinci partiyiz. Ben Van’ı ihmal edebilirim demek değil bu. Bu ülkenin 780 bin kilometrekarenin tamamı bu hizmete layıktır. Biz milletimizin her bir ferdine hizmet için varımızı, yoğumuzu ortaya koyduk. Hayatımızı bu ülkenin her şehrine adeta vakfettik. Deprem bölgesinde 50 bin vefatımız var. Bu vefatın olduğu yerlerden 1 milyona yakın elini kolunu kaybetmiş insanımız var. Hangi partiye verirse versin. Bütün onlara yönelik ihtiyaçları gidereceksin. Bazıları hala annesinin, babasının öldüğünü bilmiyor.”

Meclis çoğunluğunu elde etmiş bir yönetimin öneminin altını çizen Erdoğan, “İstanbul’da belediye başkanlığı malum CHP’de meclis kahir ekseriyetle bizde. Ankara’da durum yine aynı. Meclis kahir ekseriyetle bizde. Sağlıklı bir yönetim isterseniz, bu uyumlu olursa orada netice çok daha farklı olacaktır. Parlamentoda böyle bir sağlıklı yapı ortaya çıkmazsa burada sıkıntılar olacağı bir gerçektir. Yasama ve yürütmenin uyumlu olması, dayanışma halinde olması ülkenin geleceği açısından çok ciddi, olumlu sonuçlar doğuracaktır” dedi.



“Vatandaşlarımız 21 yıldır olduğu gibi yine güven ve istikrara oy verecektir”

Hükümet sistemini değiştirirken Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılmasının seçilecek cumhurbaşkanı ile birlikte çalışacak parlamentonun da yenilenmesi anlamına geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven ve istikrar için yürütme ve yasamanın eşgüdüm içinde olmasının önem taşıdığının altını çizdi. İstikrarlı bir hükümet olduğunda ülkede huzur ve refah olacağını ifade eden Erdoğan, koalisyon dönemlerinde yaşanan sıkıntıları hatırlattı.

Cumhur İttifakı’nın parlamentodaki güçlü duruşunun önemine dikkat çeken Erdoğan, “Vatandaşlarımız 21 yıldır olduğu gibi yine güven ve istikrara oy verecektir ben buna inanıyorum” diye konuştu.



“Milletimiz bize daha fazla gönül alın dedi”

28 Mayıs’ın çok farklı olacağını söyleyen Erdoğan, “29 Mayıs’a çok farklı uyanacağız demek istiyorum. Birinci turdaki yol haritasını aynen uygulayacağız diyemem. Benzerini bu hafta sonu yapacağım deprem bölgesinde uygulayacağız. Bunun dışında özellikle İstanbul ve Ankara’da teşkilatımızın yoğunlukla hemşehri dernekleriyle, gençlikle yapacağımız görüşmelerle, esnaf odalarıyla yapacağımız buluşmalarla bu süreci farklı şekilde işleyeceğiz. İkinci turda birinci turda olduğu gibi milletimizin yine sandıklara koşacağına inanıyorum. Mayıs ayı sebebi ile özellikle Karadeniz, çaya gidenler olabilir, fındığa gidenler olabilir. 28’inde oyunuzu kullanın ondan sonra bu seyahatleri yapın. Bunlarla beraber yazlıklarına gidecek olanlar da olabilir. Bunların da değerlendirmesini iyi yapmamız lazım. Milletimiz daha fazla gönül alın diye 2 hafta daha verdi bize” açıklamasını yaptı.



“Biz bütün ülkelerle kucaklaşma siyaseti yürüttük”

Yeni kabine ile ilgili soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mevcut kabinemiz, şu süre içerisinde büyük bir sınav verdi. Yeni dönem biraz daha farklı olacaktır. Üzerinde inşallah çalışmalarımız var. Güçlü bir kabineyle yeni dönemde mevcut eksiklerimizi de gidermek suretiyle inşallah Türkiye Yüzyılı’nı güçlendirerek yola devam etmeyi düşünüyoruz. Bu bir ülkeyi yanıma çekeyim, öbür ülkeyi CHP’nin yaptığı gibi Rusya’ya meydan okuyayım bizim kitabımızda yok. Biz bütün ülkelerle kucaklaşma siyaseti yürüttük. Benim bir Türkiye Cumhurbaşkanı olarak dargın, küskün olduğum lider yok. Hepsiyle görüşmelerimizi yaptım yapacağım. Ülkemin menfaati burada. Bir ülkeyi bir kenara attığınız zaman kaybedersiniz. Japonların güzel bir atasözü var. İplikle de olsa aranızdaki bağı koparmayın” dedi.



“İç muhasebemizi yapıp gereken adımları atacağız”

AK Parti’deki vekil sayısının düşmesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim sonucuna göre Cumhur İttifakı olarak 322 vekile ulaşmış olmak çoğunluğu sağlıyor. Muhalefette böyle bir çoğunluk söz konusu değil. Partimde maalesef bir düşüş milletvekillerimizde az da olsa bir eksiklik söz konusu. Bunun üzerinde teşkilat başkanlığımız dün yaptığımız toplantıdan sonra çalışıyorlar. Nerede eksiklerimiz oldu, bu eksiklerimizi gidermek suretiyle önümüzdeki döneme başta yerel seçimler olmak üzere hazırlığımızı yapmamız lazım. İç muhasebemizi yapıp gereken adımları atacağız” diye konuştu.



“CHP yerel yönetimlerde verdiği sözleri tutmadı”

Afetin ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefet, bir şeyler söylüyor da, bugüne kadar yaptıklarına benim milletim bu sözü tuttu mu diye bakıyor. Yerel yönetimlerde bunlar verdikleri sözleri tutmadılar. Ücretsiz otobüs dediler, traktör dediler, süt dediler. Verdikleri hiçbir sözü tutmadılar İstanbul’da, Ankara’da. İstanbul, Ankara, İzmir adeta Türkiye’nin özetinin özeti. Biz hangi sözü verdiysek tuttuk. Yapamayacağımızın sözünü vermedik. Deprem turisti diyorum bunları. Bunlar deprem yerlerine turist gibi gittiler, döndüler” dedi.



Yurt dışı oyları

Yurtdışı seçmenine çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında 1 milyon 800 bine yakın oy kullanıldığını söyledi. Erdoğan bunlardan 1 milyon üzerinde oyun kendisi için kullanıldığını açıkladı. Yurt dışında oy kullanmaya giden vatandaşlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreçte yaşanan sıkıntılara rağmen vatandaşların demokratik haklarını kullanma konusunda gayret gösterdiklerini söyledi.

Gurbetçilerin Türkiye’de 21 yıl içinde yaşanan değişimi anladığını, gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını aktaran, birçok adımı onlar için attıklarını söyledi.

Yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı ile mücadelede onların yanında olduklarını, devletin gücünü yurt dışındaki vatandaşlara hissettirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mayıs’ta büyük bir katılımla sandığa gideceklerine inandığını bildirdi.

İlk turda elde edilen başarıda gençlerin çok büyük bir payı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin teveccühünün kendilerinden yana olduğunu belirtti. Gençlik kollarından gelen bir siyasetçi olduğunu belirten Erdoğan, Gençlik Kolları Başkanı’nın ilk sıradan aday gösterildiğini hatırlatarak, “Onlar gençlere umutsuzluk vadediyor, biz umut vadediyoruz” dedi.



Seçim sonuçlarıyla ilgili tartışmalar

Seçim sonuçlarıyla ilgili tartışmalara yönelik değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Bütün bunlar klasik CHP ve bay bay Kemal davranışı. Milleti aldatma çabalarına seçim gecesi bile ne yazık ki ara vermediler. Yalan söylemeden duramıyorlar. Yalanı huy edinmiş bir yapı olarak değerlendiriyorum. Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde Kılıçdaroğlu ve şürekası kendi seçmenini dahi aldatmaktan utanmıyorlar. Gerçek neticeler ortaya konulduğunda da yüzleri kızarmıyor. Gerek YSK, gerek Anadolu Ajansı görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bunlar kendi çapsızlıklarına, beceriksizliklerine kılıf bulma çabalarıdır. Milletimiz bunlara gereken cevabı 28 Mayıs’ta bir kez daha verecektir ben buna inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.



“Biz kazanınca bu ülkede hiç kimse kaybetmeyecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanlığı ile ilgili, “Aklımdaki, hafıza kayıtlarımda olanlar bende kalsın. Bu arada göreve geçici olarak bir meclis başkanı gelecek. Devlet bey ile inşallah bu süreci geçirmiş olacağız. Hak da onun olduğuna göre hayırlısıyla bu adımı atmış oluruz. Devlet Bey’in o adeta devlet anlayışı içerisindeki suhuletiyle, sükuneti ile bu süreci atlatır, Meclis Başkanlığı seçimlerini de rahatlıkla geçirmiş oluruz. Sonrasında parlamento oluşmasıyla birlikte sonrasına bakar yoluna koyarız” diye konuştu.

CHP’den seçilen eski AK Partililer ile ilgili konuşan Erdoğan, “Her şeyden önce bunların hiçbirini siyasi ahlak açısından doğru bulmuyorum. Bu bir yol ayrımıydı. Bu ayrım olmuştur ve bu iş bitmiştir. Öyle bir derdimiz yok. Onlar CHP’nin kendi meselesidir. Şu anda oluşturdukları partinin iç meselesidir. Öncelikle siyasi ahlak noktasında ortaya konulacak ferasettir. Bu ferasetle bu ülkeye faydalı olabiliriz. Kılıçdaroğlu bu konuda CHP seçmenine elbette bir açıklama yapacaktır. Biz kendi işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı ortaklarımızla yol yürümeyi sürdürüyoruz. Ülkemize nasıl hizmet edeceğimizi, liderlerle yaptığım görüşmelerde bunu konuştuk. Yol haritamızı buna göre belirliyoruz. Bizim ittifakımız, pazarlık değil ilke esasına göre bir aradadır” dedi.



“Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybetme korkusu yaşayınca mutfaktan çıkıp makama geçmiş”

Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı video ile verdiği mesajın sorulmasına üzerine Erdoğan, “Kaybetmenin sorumluluğunu Kılıçdaroğlu üzerine almaz. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hıncını masadan alıyor. Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybetme korkusu yaşayınca mutfaktan çıkıp makama geçmiş. Her seçimden sonra CHP’de karışıklık gelenektir Şimdiden parti içindeki muhaliflere kendine göre gözdağı veriyor. Ben öyle görüyorum ki 28 Mayıs’tan sonrası önemli. Kıılıçdaroğlu’na kendi partisi de 28 Mayıs’tan sonra gereken cevabı verecektir. Bütün bu saldırganlığın sebebi bunu hissetmiş olmasıdır. Belki kendisi de hiçbir şey beklemeden kararını vermiş olabilir” açıklamasını yaptı.



Anket şirketlerinin algı iddiası

Anket şirketlerinin algı iddiası ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün bu anketler görüldüğü gibi iflas etti. Sahte bir anket pazarı kuruldu. Esas anketi 14 Mayıs’ta milletim yaptı. İkinci en güçlü anketi, nihai anket 28 Mayıs’ta inşallah milletim yapacak. Milletimin yapacağı bu anketle üzerinde tartışma yapılmayacak bir netice ortaya çıkacaktır. Meydanların dili benim için en önemli ankettir. En iyi anketi millet sandıkta yapacak demiştim. Milletimiz eser ve hizmet siyasetinin en iyi hakemidir. CHP anketlerin partisi biz sandığın partisi olduk. Biz hakikatin, CHP yalanın tarafıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalan haberlerle ilgili, “Torunum yanımda torunumun yanağını okşuyorum. Malum gazetelerden biri çocuğun yanağına vurdu dedi. O çocuk benim torunum. Benimle beraber ben de geleyim mi dedi. Gel oğlum dedim. Orada yanağını okşuyorum, çocuğun yanağını tokatladı diyorlar. Öğrenince torunum olduğunu, Erdoğan oy kullanmadan önce bir çocuğa tokat attı dediler” dedi.

Vatandaşlara 28 Mayıs için çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her şeyden önce tüm seçmenlerin sandıklara birinci turda olduğu gibi gitmesi en büyük tavsiyemdir. Atılabilecek başlık da onların sandıkları bu şekilde önemsemesiyle büyük Türkiye Zaferi için herkes sandığa. Milletimin 28 Mayıs’ta sandıkları ihmal etmemesini özellikle rica ediyorum” diye konuştu.