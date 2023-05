Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta ülkemizin şahlanış dönemini birlikte başlatacağız

Bu gününü Karadeniz illerindeki mitinglere ayıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun ve Ordu mitinglerinin ardından Samsun’da vatandaşlara hitap etti. 14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na da eleştiriler yöneltti. Samsun’da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan, 14 Mayıs’ta yapılan seçimleri kazanarak, Türkiye Yüzyılı’nın yükselmeye devam edeceğini belirtti.

Halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığın 120 bin kişi olduğunu açıkladı. Erdoğan, “Rengimiz hepimizin rengi diyerek Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor'u tebrik ediyorum. Ülkemizin tüm liglerinde centilmence mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. Samsun sadece rahmetli Yaşar Doğu gibi sırtı yere gelmeyen pehlivanların yeri değildir. Milli Mücadele'ye öncülük eden Samsun Türkiye Yüzyılı'nın da sancaktarı olacaktır. Meydanların dili bunu söylüyor. Sokaklara söyleyen 10 binler bize bunu anlatıyor. Burada şu an caddeler 120 bin insan var. Bay Bay Kemal ne haber? Bak meydan gör. Dün Rize ve Trabzon, bugün Ordu, Giresun ve Samsun bunu müjdeliyor. Gençlerimiz vizyonumuza sahip çıkıyor. 19 Mayıs'ta Gazi'yi Tütün İskelesi’nde karşılayan Samsun budur. İşte İstiklal Harbimizin kıvılcımını ateşleyen Samsun budur. En son 6 ay önce sizlerin misafiri olduğumuzda 244 ayrı projenin resmi açılışını yapmıştık. Şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. 81 vilayetimiz için çalışmayı koşturmayı sürdürüyoruz. Bizim ne makam ne koltuk gibi bir derdimiz var. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. En büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini bizimle gerçekleştirdik” diye konuştu.



“Bay bay Kemal'le bunlar olmaz. Yalancının mumu biliyorsunuz yatsıya kadar yanar. Bu yalancıdan bir şey olmaz”

Yapılan teknoloji hamlelerini meydanda izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “14 Mayıs'ta ülkemizin şahlanış dönemini yine beraber başlatacağız. 14 Mayıs'ta ‘yeter söz de karar da gelecek de milletindir’ diyerek 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız. 14 Mayıs ikinci milli irade bayramımız şimdiden hayırlı olsun. Kardeşlerim bunlar karşılaştığımız onca engele, saldırıya, sabotaja rağmen yirmi bir yılda başardıklarımızdır. Şimdi bu CHP'ye, bu İP'e bunlara 14 Mayıs'ta gereken dersi veriyor muyuz? Onun için dostlarımıza, ahbaplarımıza ne yapacağız, ulaşacağız. Unutmayın, kale içeriden fethedilir. Onun için hanım kardeşlerimin işi çok önemli. Beyler, gençler, sizler de bütün arkadaşlarınıza, dostlarınıza ulaşacaksınız ve diyeceksiniz ki ‘bizim bu ülkeye kazandıracak daha çok eserimiz var’. Bay Bay Kemal'le bunlar olmaz. Yalancının mumu biliyorsunuz yatsıya kadar yanar. Bu yalancıdan bir şey olmaz. Bunların hayatında ülkemize kazandırdıkları bir şey yok. Milletimize özellikle bizler yaşatacak, daha çok zaferin peşindeyiz. Her alanda kıracak, daha çok rekorumuz var. Gidecek daha çok yolumuz var. Bu uğurda hedeflerimizi belirledik. Vizyonumuzu çizdik. Bizi menzile ulaştıracak yol haritamızı oluşturduk. İşte şu yol haritası önümde. Görüyorsunuz bu kitabı. Bu bizim yol haritamız. Her şey burada ve diğerlerinin böyle bir yol haritası yok. Cumhuriyetimizin yüzüncü asrını dünyada milletimizin asrı yapmak için planımız, programımız, her şeyimiz hazır” diye konuştu.







"Bay Bay Kemal kimlerle yürüyor? Teröristlerle yürüyor, talimatı Kandil'den alıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomide milli geliri 238 milyar dolardan, 1 trilyon dolar sınırına sizlerin de gayretiyle getirdik. Asgari ücreti 126 dolar seviyesinden, 440 dolara sizlerin desteğiyle biz yükselttik. İhracatımızı 255 milyara beraber ulaştırdık. Savunma sanayimizin yüzde 80 dışa bağımlılığını yüzde 20'ye beraber düşürdük. İnşallah Türkiye'yi 14 Mayıs'ta çok daha ileriye taşıyacağız. Son 21 yılda nasıl yaptıysak, yine öyle başaracağız. Engellere takılmayacağız, terör örgütlerine boyun eğmeyeceğiz, diklenmeden dik duracağız. Bay Bay Kemal kimlerle yürüyor? Teröristlerle yürüyor, talimatı Kandil'den alıyor. Kandil'dekinin dini var mı? Ezanı var mı? Kitabı var mı? Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Bunlar Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçıranlar değil mi? Ne yazık ki Bay Bay bunlarla el ele omuz omuza yürüyor. Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Bay Bay Kemal 'Selo'nun suçu yok ki' diyor. Hale bak yahu! 14 Mayıs bunun için çok önemli. Evlat katili Öcalan'ı da çıkaracakmış. Cumhur İttifakı'nın iş başında olması çok önemli. Bunlara kalsa ülkemizin altını üstüne getirecekler. Samsun 9'da 9 yapıyor mu? Samsun yapıyoruz derse yapar, çünkü burası İstiklal mücadelesinin ilk adım yeri. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. İktidara gelmenin yolunu FETÖ'cülerle, bölücülerle iş birliğinde arayanları hep birlikte sandığı gömeceğiz. LGBT AK Parti'ye giremez, MHP'ye giremez. CHP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi?" şeklinde konuştu.

"Hızlı tren hattının ilk etabını oluşturan Kırıkkale-Çorum arasındaki projeyi, yatırım programına aldık"

Hükümet tarafından Samsun’a yapılan yatırımlardan da bahseden Erdoğan, şunları söyledi:

“Bay bay Kemal ve ortakları ne yaparsa yapsın biz bugüne kadar sadece eser ve icraat siyaseti yaptık. Sizlere hizmet sevdamızdan asla geri adım atmadık, çok çalıştık. Çok mücadele ettik. Çok çaba harcadık. Şehirlerimizin ne noksanı, sıkıntısı varsa biz çözüme kavuşturduk. Yılların altyapı, üstyapı eksikliklerini hamdolsun biz giderdik. Bu anlayışla Samsun'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 92 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Yatak sayısı 900 olan şehir hastanemizi bu yıl tamamlıyoruz. TOKİ eliyle Samsun'da 10 bin 604 konut projesini hayata geçirdik. Şimdi de ilk evimle 4450 yeni konut, ilk iş yerimle iş yeri inşa ediyor. İlk arsamın da altyapısı hazır. 5 bin arsa veriyoruz. Millet bahçelerimizden üçünü hizmete aldık. Diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada, Ladik-Taşova yolunu, Çarşamba-Taşova yolu ile Toptepe güzergahındaki eksikleri bu yıl tamamlıyoruz. Samsun-Bafra yolu, Samsun Çevre Yolu ve Terme-Ünye-Fatsa yolundaki onarımları seneye bitiriyoruz. Hızlı tren hattının ilk etabını oluşturan Kırıkkale-Çorum arasındaki projeyi, yatırım programına aldık. Tarım ve ormanda Asarcık, Salıpazarı ve Vezirköprü, Doluca Barajlarının yapımına devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle Samsun'da 605 bin dekar tarım arazisini sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 2 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Yapımı devam eden ve sulama tesisimizle 221 bin dekar tarım arazisini daha sulayacağız. Samsunlu çiftçilerimize 3,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide Yakakent Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesini kuruyoruz. Ayrıca mevcut iki organize sanayi bölgemizi de genişletiyoruz. Samsun'da 1,5 milyar dolar ihracat oluşturacak Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin kuruluşu tamamlandı. Yeni organize sanayi bölgesi için ilave yer tahsisini de gerçekleştirdik. Tüm bu yatırımlarımız şehrimize ve sanayicilerimize hayırlı olsun. Enerjide 348 bin doğalgaz abonesi olan Samsun ve 15 ilçesini doğal gaza kavuşturduk. Önümüzdeki süreçte Salıpazarı’na da doğal gaz getiriyoruz. Allah ömür, milletimiz de yetki verdikçe sizin için çalışmaya koşturmaya devam edeceğiz. Tüm bu yatırımların devamı noktasında 14 Mayıs çok önemli. Önümüzde sadece 10 gün kaldı. 10 gün sonra sandıklardayız. Ülkemiz ve geleceğimiz adına çok mühim bir karar vereceğiz.”