Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Akşener'in önerisi Anayasa'nın açık ihlalidir

Cumhurbaşkanı adayı krizinin ardından Millet İttifakı 6 liderle yeniden toplandı. Toplantı öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, masadan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sürpriz bir ziyarette bulundu.

Akşener o görüşmede iki başkana, cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü önerdi. Ankara'da hareketlilik sürerken Meral Akşener'in önerisi de tartışılmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olma formülüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HUKUK DIŞI, ABES ÇÖZÜM ARAYIŞLARI..."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, İmamoğlu ile Yavaş'ın, "cumhurbaşkanı yardımcısı olma formülünü eleştirdi. Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez(m.127/5). Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar.

"İKİ HİZMETİN BİRLİKTE GÖTÜRÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

CNN Türk yayınında konuşan Avukat Tarkan Erdal, belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönündeki tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tarkan Erdal'ın açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sistemi, yeni sistemden sonra getirildi. Ne kadar da olacağı belli olmayan bir durumdan bahsediyoruz. Sorun seçilme nitelikleri ve nasıl seçileceğinde. Bizde cumhurbaşkanı yardımcısı milletvekili seçilebilme ehliyetiyle ortaya çıkabilen bir durum.

Bu noktada anayasada cumhurbaşkanı yardımcılığı sistemi yeni bir durum olduğu için biz bunu tartışıyoruz. Aynı şey milletvekili ve belediye başkanlığı döneminde örtüştüğü için orada milletvekilliğinin belediye başkanlığının düşeceği söylendi.

Şimdi bu cumhurbaşkanlığına teşhir edilebilir mi? Baktığımız zaman fiilen bunun yapılabilmesinin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki görevin nifası fiziken mümkün olabilir mi, bir soru işareti bırakmak lazım.

Milletvekili ve belediye başkanlığının bir arada örtüşmediği bir durumda, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile belediye başkanlığının götürdüğü bir durumun hukuka uygun olamayacağı kanaatindeyim. Gerekçesi de iki hizmeti fiziken götürebilmesi mümkün değil.

Cumhurbaşkanı yardımcısı, belediye başkanlığı yapar-yapamaz diye net bir ifade olmasa da, biz kanunun ruhu dediğimiz zaman böyle bir tartışma olmayacak mı? Açık hüküm karşısında bunu teşkil edilip, sanki iki hizmetin bir arada olamama durumunun daha kabul edilebilir şeklinde söylemek hukuken de fiziken de söylemek daha doğru olur.

Daha önce belediye başkanlığı ile milletvekilliği bile birlikte yürütülemezken, burada cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bahsediyoruz. Buna teşvil edilip, bir yorum yapılması gerektiği kanatindeyim.