Cumhurbaşkanı adayları kesinleşti! Seçim süreci belli oldu

YSK Başkanı Ahmet Yener, 100 bin imza sürecinin tamamlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'nda açıklamada bulundu. Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanı adayları için yapılan 11 başvurudan sadece Muharrem İnce ve Sinan Oğan 100 bin barajını aştı. Konuyla ilgili açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için sadece 4 adayın tespitine karar verildiğini belirterek, şunları söyledi:



"Seçmenler tarafından teklifte bulunma süreci sonucunda adaylardan Muharrem İnce için 114 bin 661, Sinan Oğan için 111 bin 508, Muhammet Ali Fatih Erbakan için 69 bin 255, Doğu Perinçek için 27 bin 61, Yakup Türkal için 3 bin 137, Erkan Trükten için 2 bin 589, Tevfik Ahmet Özal için 1544, İrfan Uzun için 1263, Halil Murat Ünver için 538, Hilmi Özden için 478, Davut Turan için 122 olmak üzere toplamda 332 bin 156 seçmen teklifte bulunmuştur. Bu sürecin Türk Milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz. Kurumumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantı sonucu 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir."

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Yüksek Seçim Kurulu'ndan CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Alparslan Çınar, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza sürecinin son bulmasıyla beraber sürecin nasıl işleyeceğini anlattı. CNN TÜRK muhabiri Alparslan Çınar şu ifadeleri kullandı: Ön koşul bilindiği üzere 100 bin imzaydı. Bugüne kadar vatandaşlar ilçe seçim kuruluna gittiler ve Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri isimle ilgili imza verdiler ve süreç saat 20.00 itibarıyla son buldu. Toplamda 332 bin 139 vatandaş ilçe seçim kurullarına giderek Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri kişi için imza vermiş oldu. Tabloya baktığımızda şunu görüyoruz; Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 100 bin imza sınırını geçmiş bulunuyor.

GEÇİCİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANACAK

Gözler 28 Mart'a çevrilmiş durumda. YSK geçici aday listesini açıklayacak. Gelen itirazlar sonucunda 31 Mart'ta kesin aday listesi duyurulmuş olacak. 31 Mart itibariyle propaganda süreci başlamış olacak. 1 Nisan'da Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerin belirlenmesi için YSK'da bir kura çekilişi olacak. 2 Nisan'da Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. 8 Nisan'da ise ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri çekilen kura ile belirli olacak. 9 Nisan tarihinde milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edilecek ve bağımsız milletvekilleri için son başvuru alınacak. 15 Nisan'da milletvekili geçici aday listeleri, 19 Nisan'da ise kesin aday listeleri ilan edilmiş olacak.