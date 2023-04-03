Cumhur İttifakı'nda son durum! Listenin iskeleti hazır

Milletvekili aday listeleri için partiler yoğun bir çalışma süreci yürütecek. İttifaklar açısından da oldukça çetin geçmesi beklenen bir 7 gün yaşanacak. 9 Nisan'a kadar ittifak partileri arasındaki görüşmeler sürerken, ayrı ayrı girme konusunda karar değişikliği olur mu? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Cumhur İttifakı'ndaki sıcak gelişmeleri aktardı. Dicle Canova'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

LİSTENİN İSKELETİ HAZIR GENÇ İSİMLER ÖNE ÇIKACAK

Temayül yoklamaları geride kaldı, mülakatlar bitti. Şimdi genel başkanların da dahil olduğu son dönemece girildi. Partilerin önlerinde 7 gün var. 9 Nisan saat 17.00'ye kadar süre bulunuyor. Genel olarak son gün neredeyse son dakikalara kadar çalışma sürer.

Bugünden hiçbir ittifak için kesin konuşamıyoruz. Bu hafta çok çetin geçecek. AK Parti'de artık üst komisyon çalışmaları başlıyor. Cumhurbaşkanı'nın başkanlık ettiği üst komisyon gerçek değerlendirmeye yapacak. Listenin iskeletinin belli olduğu aktarılıyor.

42 İSİM LİSTEDE YOK

Daha çok genç ve kadın adayın olacağı söyleniyor. Üç dönemin uygulanacağı yönündeki beklenti yüksek. İstisnasız 3 dönem kuralının uygulanacağı aktarılıyor. AK Parti eğer bunu yaparsa yaklaşık 42 isim listeye girmeyecek. Kurmay isimlerin yerine yeni isimler görebiliriz.

HÜDAPAR'A SEÇİLEBİLİR SIRADAN 3 VEKİLLİK VERİLECEK

Cumhur İttifakı'nda netleşen başlık HÜDAPAR'ın AK Parti listelerinden girecek olması. Kulislerde seçilecek yerden 3 isime yer verileceği konuşuluyor. "Birçok ilden de listelerde daha alt sıralarda yer açılabilir" deniyor.

AK PARTİ-MHP ORTAK LİSTE YAPMAYACAK

MHP ve AK Parti ayrı girecek öyle görünüyor. Konuştuğum bir MHP kurmayı, "Bizim AK Parti ile başından beri ortak liste çalışmamız olmadı. 54 yıllık bir partiyiz. Belki 1 veya 2 vekil çıkarılan illerde ortak listenin avantajı olabilir ama bizim logomuz her şeyin üstünde gelir" ifadesini kullandı.

AK Parti-MHP komisyonlarının daha çok göç eden depremzedelerin iradelerinin sandığa yansıması üzerinden yapılan toplantılar olduğu belirtiliyor. MHP'de geçici liste bugün Bahçeli'ye sunulacak.

9 NİSAN'A KADAR KÜÇÜK DOKUNUŞLAR OLABİLİR

Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi açısından ne olur? Bazı dokunuşlar olabilir mi? Mesela 41 ilden kendi logoları ile girip bazı yerlerde AK Parti listelerinden girmek, AKP cephesi için bir seçenek hala. Bunun ötesi de olabilir mi? "Mümkün" mesajları veriliyor.

Gerçi Fatih Erbakan "Bizim AK Parti listesinden gösterecek adayımız" yok demişti. Destici ise "Ortak liste daha avantajlı" mesajını vermiş ve kapıyı aralamıştı. BBP ile görüşmeler var. 9 Nisan'a kadar süreç hareketli olur.

MİLLET İTTİFAKI'NDA KONUŞULAN FORMÜL

Millet ittifakı için daha zorlu bir süreç diyebiliriz. 6 parti ittifaka dahil oldu ama tümü kendi logosu ile seçime girecek mi belirsiz. Önce şunu söyleyeyim; her iki ittifak için de geçerli. İttifaktan çekilme seçeneği hala mümkün. 6 Nisan'a kadar YSK'ya ittifaktan çekilme başvurusu yapılabiliyor. 7 Nisan'a kadar da yeni ittifak protokolü sunulabiliyor.

Ama ittifaktan 6 Nisan'a kadar çekilme olmazsa bir başka formül daha var. 9 Nisan'da hükmü şahsiyeti ile seçime girebilmek için gereken en az 41 ilde aday listesi sunmazsa, bir parti ve bir diğer partinin listelerinden aday gösterirse kendiliğinden düşmüş olacak. İttifakta imzası bulunacak ama fiilen bir anlam ifade etmeyecek. Bu formülün Millet İttifakı içindeki bazı partiler için söz konusu olacağı yönünde beklenti yüksek.

İYİ PARTİ-CHP 10 İLİN ÜZERİNDE ORTAK LİSTE YAPAR MI?

İYİ Parti ile CHP, 9-10 ilde ortak liste yapacak şeklinde haberler çıktı. Ama İYİ Parti cephesi bunları doğrulamıyor. "Halen görüşüyoruz" deniyor. "İl sayısı üzerinden değil, fayda getirecek iller üzerinden bakılıyor" dendi. Mesela bir ilde birlikte girildiğinde 3 vekil ayrı ayrı girildiğinde birer vekil çıkarılacaksa, birlikte girme seçeneği için o il üzerinde yoğunlaşılıyor. Ama bölgenin hassasiyetleri, aday profili, o ildeki 1. partinin kim olduğu gibi birçok faktör kararda etkili.

DP İÇİN CHP KAÇ KONTENJAN ÖNERECEK?

Millet İttifakında Demokrat Parti'nin CHP listelerinden gireceği de konuşuluyor. "2 veya 3 seçilecek yerden kontenjan verilecek" iddiası var. Ama Demokrat Parti cephesi de "Henüz konuşulmadı" diyor. "Kemal Kılıçdaoğlu ve Gültekin Uysal görüşmedi. Görüşünce belli olacak" mesajı veriliyor. Ve tabi "2-3 vekillik kontenjandan olursa 41 ilde de Demokrat Parti kendi adayını çıkarır, 2-3 vekille taban konsolide edilemez" deniyor.

DEVA PARTİSİ KENDİ LOGOSU İLE GİRMEKTE KARARLI

DEVA ise kendi logosu ile girmekten yana. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile yapılan üçlü görüşmelerden de sonuç henüz yok. Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi için kimi bazı illerde, kimi tamamen CHP listelerinden girebilir. Burada kritik karar partiler. Kendi oy oranlarını artırmak üzerine mi hareket edecek yoksa ittifakın vekil sayısını mı? Bu önemli olacak. Bu bakımdan "Çetin görüşmeler olacak" mesajları veriliyor.

CHP-MEMLEKET PARTİSİYLE TEMAS KURAR MI?

Binin üzerinde aday adayı başvurdu. Mülakatlar yapılıyor. Tek tek aday adayları ile görüşülüyor. Hedef 81 ilde aday göstermek. "Anketler artık bizi yok farz edemiyor. Tüm anketlerde ya barajı aşıyoruz veya aşmak üzereyiz. Parti hızla büyüyor" iddiası dile getiriliyor. CHP'den çok Cumhur İttifakı seçmeninden oy aldıkları iddiası da hala dile getiriliyor.

MEMLEKET PARTİSİ'NDEKİ EĞİLİM "BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ"

CHP ile Memleket Partisi arasında bir müzakere heyetler arası görüşme olmadı. Arka kapı diplomasisi ile sınırlı kaldı, süreç ileri gidemedi. "Şu an için de bir arka kapı temas dahil hiçbir şey yok" deniyor. "Biz işimize bakıyoruz, iddialıyız. Olursa o zaman değerlendiririz" mesajı veriliyor.

İTTİFAKLARDAN ÇEKİLME İHTİMALİ VAR MI?

Ama hukuki sürecin de tamamlandığı vurgulanıyor. Yani İnce artık oy pusulasında. Çekilse bile orada kalacak. İsmi orada durduğu sürece oy alır yaklaşımı var.

"ŞU AN İÇİN HİÇ BİR ŞEY YOK AMA ŞARTLAR ZORLANABİLİR"

CHP'de de "Şu an bir temas yok" yanıtını aldım. Ama 'Bu süreç tamamen bitti, artık ihtimal dışı' denilemez.

CHP'DEN "DÖKÜLEN SU KABINI DOLDURABİLİR Mİ?" TEREDDÜTÜ

Kemal Kılıçdaroğlu'un yaptırdığı anket devam ediyor. "Sonucuna göre yeniden tartışılır, değerlendirilir. Siyaset bu, mutlaka şartlar zorlanır" mesajları veriliyor. Ancak arka kapı görüşmelerinde orta yol bulanamaması ve Muharrem İnce'den gelen değerlendirmeler nedeni ile "Bu saatten sonra ilerleme sağlanmasına imkan veren bir tablo yok" diyen de var. Tereddütler var. "Dökülen suyun kabını dolduramayacağı" görüşünde olanlar da var.