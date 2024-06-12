Cuma günü karneler saat kaçta alınacak 2024? İlkokul, ortaokul, lise karneleri saat kaçta verilecek 2024, 14 Haziran karneler ne zaman dağıtılacak?

Cuma günü karneler saat kaçta alınacak, ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ne zaman dağıtılacak? Okullarda cuma günü karneler verilecek. 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, yaz tatiline giriş yapacak. 5 Şubat Pazartesi günü başlayan ikinci dönem sona eriyor.

Karneler saat kaçta verilecek, 14 Haziran Cuma günü karneler saat kaçta dağıtılacak?

Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.

İkinci dönem, 14 Haziran 2024 günü Cuma sona erecek. Karnelerin basıldığı tarihe göre öğrenciler, öğretmenlerin kanaat notları noktasında yapacağı değerlendirmeleri sorgulayabilecekler. Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.