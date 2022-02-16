Cuma duası nasıl okunur? Cuma duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri... Ramazan ayında Cuma duası yararları ve faziletleri...

Cuma duası, her Cuma gününde yoğun ilgi görüyor. Cuma duası, Müslümanlar için kutsal gün sayılan cuma günleri, namazın ardından okunur. Namaz sonrasında dua okumak isteyenler tarafından merakla araştırılan cuma günü okunacak dualar ve cuma duası…

CUMA DUASI NASIL OKUNUR?

En mübarek günlerden biri olan Cuma günü, Allah tarafından ayrı önem verilmiş olan bir gündür. Kuran-ı Kerim’de yer alan Cuma Suresinde Allah Müslüman kişilerin Cuma günü ne yapması gerektiğini bildirmiştir. Peygamberimiz Muhammed (sav) tarafından bize açıklanan ve bildirilen de çok sayıda husus bulunuyor. Cuma günü okunacak olan dualar Cuma namazının ardından, abdestli şekilde okunur. Aynı zamanda bazı sureler ve dualar da Cuma namazından daha önceki vakitte abdestli olarak okunurlar. Abdestli olmak, samimi olmak önemlidir.

CUMA DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU

Abdullah bin Ömer (ra) şu şekilde buyurmuştur: “İsteği olan bir kişi Cuma, Perşembe ve Çarşamba günlerinde oruç tutsun. Cuma günü ise temizlenerek namaza gitsin. Çok ya da az şekilde sadaka versin. Namazın ardından şu duayı okur ise Allah’ın izniyle duası kabul olur.” Dua ise şu şekildedir.

Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî

CUMA DUASININ TEFSİRİ

Hazreti Ömer (ra)’a ait olduğu söylenen bu rivayetteki Cuma duası; Çok sayıda sıkıntının giderilmesi, birçok isteğin gerçekleşmesi için okunacak olan çok önemli bir duadır. Hem Allah’ın yüceliğine, Allah’ın büyüklüğüne ve gücüne övgü bulunan bu duada birçok dua bulunur. Stresin ve sıkıntının çok olduğu insan hayatı için en önemli olan dualardan biridir. Cuma günü içerisinde ne kadar fazla okunursa ve ne niyetle okunduğu bildirilirse o kadar iyi olacaktır.

RAMAZAN AYINDA CUMA DUASI YARARLARI

Ramazan ayı tüm aylar içinde en önemli olan ve en mübarek olan aydır. Cuma günü ise tüm günler içinde en önemli ve ne mübarek olan gündür. Ramazan ayı içerisinde birkaç kez Cuma günü bulunur. Mübarek ay içinde denk gelen en mübarek günün bir arada olması muazzam bir olaydır. Ramazan ayı içinde Cuma günü yapılan dualar kat be kat daha fazla faziletli ve kabul edilmesi daha yüksek ihtimal olan dualardır. Ramazan ayında yapılacak olan Cuma duası çok faziletlidir.

CUMA DUASI FAZİLETLERİ

Cuma günü edilen Cuma duasının okunması ile günahlar affolunur.

Cuma duası ile Allah’ın izni ile kişinin hacetleri gerçekleşir.

Kişinin günahları neredeyse deniz köpüğü kadar olsa dahi Allah kişinin günahlarını affeder.

Kısmeti kapalı olan kişinin niyeti kısmetini açmak olur ise kişinin kısmeti açılır.

Allah Cuma günü dua eden ve Cuma duası eden kişilerin rızkını arttırır.

Hasta olan kişiler hastalığına şifa bulmak amacıyla duayı okurlarsa Allah’ın izni ile bu kişiler hastalıklarına şifa bulur.

Kişinin ve hanesinin rızkı açılarak, kişinin hiç ummadığı yerlerden rızık gelmesini sağlar.