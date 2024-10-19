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Çukurova Üniversitesi’nde Asıl Olan Var Olan sergisi düzenlendi

Çukurova Üniversitesi’nde dokuz genç tasarımcının tekstil malzemeleri kullanarak oluşturdukları “Asıl Olan Var Olan” isimli sergi sanat severlerin büyük ilgisini çekti.

19.10.2024 - 16:17 |
Çukurova Üniversitesi’nde Asıl Olan Var Olan sergisi düzenlendi

Özlem Uslu küratörlüğünde gerçekleşen sergide, eseri yer alan sanatçılar; Ayça Topalbebek, Beyaz Atman, Beyzanur Aygün, Büşra Çeltikçi, Dilek Karcı Ballı, Ezgi Mengüç, Hale Yılmaz Gözene, Nuran Musaoğlu ve Nursima Dağabakan kendi sanat pratiklerini bu kez enstalasyon (yerleştirme) biçiminde kamusal alanda izleyicilerle buluşturdular.
Sergi küratörü Özlem Uslu,

“Bu grup sergisinde yer alan her bir yerleştirme, insanı kendi iç dünyasında, sosyal hayattaki konumunda ve ilişkileri çerçevesinde farkındalığa ve sorgulamaya yöneltmektedir. Hepsi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan başarılı genç tasarımcılarla tekstil ağırlıklı grup enstalasyon sergi projemizi geliştirerek uluslararası platformlara taşımak istiyoruz”
dedi.

Çukurova Üniversitesi’nde Asıl Olan Var Olan sergisi düzenlendi

Dokuz enstalasyon çalışması 31 Ekim 2024 tarihine kadar Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi içerisinde görülebiliyor.

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Çukurova Üniversitesi’nde Asıl Olan Var Olan sergisi düzenlendi

Çukurova Üniversitesi’nde Asıl Olan Var Olan sergisi düzenlendi