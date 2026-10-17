Çukurova ulaşımında yeni dönem: Mersin-Adana hattında trafik çilesi tarih oluyor, 19 Ekim'de resmen açılıyor

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Mersin ve Çukurova bölgesinin yıllardır beklediği dev ulaşım yatırımlarından biri olan Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, 19 Ekim saat 00.01 itibarıyla resmen trafiğe açılıyor. Bağlantı yollarıyla birlikte toplam 52 kilometrelik uzunluğa sahip olan proje, özellikle yaz aylarında ve tatil dönemlerinde kilitlenme noktasına gelen D-400 karayolundaki trafik çilesine son verecek.

YOLCULUK SÜRESİ SAATLERDEN DAKİKALARA DÜŞÜYOR

Özellikle turizm sezonunda yoğun araç trafiği nedeniyle saatler süren Çeşmeli-Kızkalesi güzergâhı, yeni otoyol sayesinde dakikalar içinde geçilebilecek. Otoyol genelinde azami hız sınırı ise saatte 140 kilometre olarak uygulanacak.

ADANA VE MERSİN ULAŞIMINI NASIL ETKİLEYECEK?

Adana’dan batı Mersin ve kıyı şeridine kesintisiz erişim:

Adana’dan yola çıkan sürücüler, Adana-Mersin Otoyolu üzerinden D-400 şehir içi trafiğine takılmadan direkt olarak Erdemli ve Kızkalesi bölgesine kadar otoyol konforuyla kesintisiz ulaşabilecek.

D-400 Karayolu Nefes Alacak:

Bölgenin ana arteri olan D-400 üzerinde oluşan transit araç yükü, tarımsal sevkiyat tırları ve tatilci trafiği yeni otoyola kayacak. Bu sayede Mersin şehir içi ve ilçe geçişlerindeki sıkışıklık ciddi oranda azalacak.

Lojistik ve Ticarette Zaman-Maliyet Tasarrufu:

Akdeniz bölgesinin en önemli tarım ve lojistik merkezlerinden biri olan Mersin-Adana hattında, ürün sevkiyatı yapan ticari araçlar dur-kalk trafiğinden kurtularak hem yakıttan hem de zamandan büyük tasarruf sağlayacak.

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Bölge Turizmine Ciddi Katkı:

Kızkalesi, Erdemli ve Silifke yönüne gitmek isteyen yerli ve yabancı turistler için ulaşım çok daha güvenli, konforlu ve hızlı hale gelecek; bu durum Adana ve Mersin’deki turizm hareketliliğini doğrudan olumlu etkileyecek.

Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin açılmasıyla birlikte, projenin devamı niteliğindeki Taşucu hattına kadar olan ulaşım ağının da rahatlatılması hedefleniyor.