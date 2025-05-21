Cudi Cup başladı! 8 ülkeden 47 sporcu yarışıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) koordinasyonunda, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi’nin de katkılarıyla, üniversitenin yerleşkesindeki 2’si kapalı 6 kortta 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası törenle başladı. Törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ve sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program turnuvaya katılan Türkiye, Hollanda, Rusya, Gürcistan, Macaristan, Fas, Bulgaristan ve Ukrayna’dan 47 sporcunun kortej ülkelerinin bayrakları ile gerçekleştirdiği kortej yürüyüşü ile devam etti.

BİROL EKİCİ: GENÇLERİMİZ ARTIK SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ İLE BİRLİKTE SPOR YAPMA PEŞİNDE

Programda konuşan Vali Birol Ekici, Türkiye’nin en genç nüfusa sahip olan ilin Şırnak olduğunu ifade ederek, “Bu yıl tüm dünyadan sporcuların gelerek yarıştığı Cudi Kupasının dördüncüsünü düzenlemenin şehir olarak mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Biz de karşıdaki kutsal Cudi Dağı'nın, dağın eteklerinde kardeşlik seslerinin yükseldiği, birlik beraberlik seslerinin yükseldiği, güçlü bir şekilde yükseldiği böyle bir günde bu turnuvanın 4’üncüsünü düzenlemekten gerçekten onur duyuyoruz. Hepimiz bu konuda son derece heyecanlıyız ve önümüzdeki yıllarda da daha büyük bir inançla, daha büyük bir kararlılıkla, daha çok sporcuyla sporun birleştirici gücünü gösterme konusunda son derece kararlıyız. Biz şehir olarak genç nüfus oranı en yüksek 2’nci şehiriz. Geçenlerde TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye'nin genç nüfus oranı artık yüzde 14'lerde, 15'lerde, ama biz 20.6'yla 81 il içerisinde 2’nci en yüksek genç nüfusa sahip şehiriz. Gençlerimiz artık iş, aş, ekmek peşinde ve sporun birleştirici gücü ile birlikte spor yapma peşinde ve daha önce olduğu gibi terörün ve kötü alışkanlıkların pençesine düşmemesi için var gücümüz de devlet olarak da gayret gösteriyoruz” dedi.

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‘SPORCULARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM’

8 ülkeden 47 sporcuyu ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını belirten Vali Ekici, “Burada Cuma günü Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızı, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanımızı misafir edecek olmanın ayrıca bir heyecanını şu andan yaşıyoruz. Bu gördüğünüz alanda 6 tane tenis kortumuz var. Hemen yakınımızda ihalesi sürmekte olan 1500 kişilik kapalı spor salonu var. Ve şu anda ilana çıktığımız bir gençlik merkezimiz var. Hemen önümüzdeki günlerde burada 1000 kişilik Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yapacağı, bir üniversite öğrencilerimize hediye edeceği bir yurt olacak. Yine şehrimizin diğer ilçelerinde onlarca spor tesisimiz bitmiş, yapılmakta olup ve gençlerimizin hizmetine sunmak için planlananlar vardır. Bu şehrimize yaptığı katkılardan dolayı Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza buradan şükranlarımı arz ediyorum. Sporcularımıza teşekkür ediyorum buraya kadar geldikleri için. Ailelerine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde başlayan kardeşlik projemizin gelişmesine katkıda bulunmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.

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MEHMET YARKA: BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN SESİNİ ŞIRNAK’TAN TÜM DÜNYA DUYACAK

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Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise barış ve kardeşliğin sesini Şırnak’tan tüm dünyanın duyacağını ifade ederek, şöyle dedi:

“Biliyoruz ki spor, dilin, dinin, ırkın ötesinde insanları birleştiren en önemli köprüdür. Şırnak, bu köprüyü inşa eden şehirlerden biridir ve yükselişine de devam edecektir. Hazreti Nuh'un ayak izlerini taşıyan bu kadim şehir, sadece tenis topunun sesini değil barışın ve kardeşliğin sesini de Şırnak'tan tüm dünyaya yayacak.”

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Daha sonra Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, sporcular ve yöresel kıyafet giyen Şırnaklı kadınlar ve erkekler gösteri maçı yaptı.