GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemÇorum'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Çorum'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
ABONE OL

Çorum'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yol kenarına devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

24.01.2022 - 22:28 | | Yusuf ÇINAR - DHA
Çorum'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Alaca ilçesinden Ankara'ya giden Deniz Duru'nun kullandığı 19 LP 816 plakalı yolcu otobüsü, Eskiyapar köyü mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste yaralanan 14 yolcu ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÜNCEL HABERLER

ABD'den savaş çıkaracak hamle! Binlerce askeri teyakkuza geçirdi!

ABD'den savaş çıkaracak hamle! Binlerce askeri teyakkuza geçirdi!

Marmaris'in kırsal mahallelerine 13 yıl sonra kar yağdı!

Marmaris'in kırsal mahallelerine 13 yıl sonra kar yağdı!

İstanbul Valisi son dakika duyurdu: İzinli sayılacaklar!

İstanbul Valisi son dakika duyurdu: İzinli sayılacaklar!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ABD'den savaş çıkaracak hamle! Binlerce askeri teyakkuza geçirdi!

ABD'den savaş çıkaracak hamle! Binlerce askeri teyakkuza geçirdi!

Sıradaki Haber
Marmaris'in kırsal mahallelerine 13 yıl sonra kar yağdı!

Marmaris'in kırsal mahallelerine 13 yıl sonra kar yağdı!

Sıradaki Haber
Bakan Varank'tan doğal gaz kısıtlaması açıklaması!

Bakan Varank'tan doğal gaz kısıtlaması açıklaması!

Sıradaki Haber
Maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar memur ve emeklilere hangi ay, ocak ayının kaçında ödenecek, memur maaş zammı 2022?

Maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar memur ve emeklilere hangi ay, ocak ayının kaçında ödenecek, memur maaş zammı 2022?

Sıradaki Haber