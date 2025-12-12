GAZETE VATAN ANA SAYFA
Çorum’da silahlı kavgada kanlı son: 1 yaralı

12.12.2025 - 19:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum’da tartıştığı şahıs tarafından silahla vurulan bir kişi yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Nurettin Bey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen E.B. ile G.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.B., yanında bulundurduğu silahla G.Y.’ye ateş etti. Yaralanan G.Y. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan E.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı

