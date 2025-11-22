GAZETE VATAN ANA SAYFA
22.11.2025 - 19:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum-Amasya karayolunda otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Çorum’da otomobilin bariyere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Amasya karayolu Elvan Çelebi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arap P. idaresindeki 06 R 7637 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Yurdagül D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

