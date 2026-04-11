Çorum Alaca'da kar yağışı etkili oluyor

Çorum'un Alaca ilçesinde hava sıcaklığının yüksek rakımlı bölgelerde sıfırın altına düşmesinin ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle bazı ağır tonajlı araçlar yollarda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri ise kar yağışının ardından küreme çalışması başlattı.

Kar yağışının gece boyunca bölgede etkili olması bekleniyor.