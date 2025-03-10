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Çoğunu taciz ettiği iddia edilen baba gözaltına alındı!

10.03.2025 - 17:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Çoğunu taciz ettiği iddia edilen baba gözaltına alındı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğunun özel bölgelerine dokunduğu videoları tespit edilen babanın gözaltına alındığını, çocukların devlet koruması altına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir şahsın çocuğunun özel bölgelerine dokunduğu videolarının tespit edildiğini ve bunun üzerine açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtilerek, "Söz konusu video sonrası adres tespitinin yapılmasının ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli şekilde ivedilikle harekete geçmiştir. Söz konusu şahıs emniyet birimlerince gözaltına alınmıştır. Çocuklar devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak yürütülecek hukuki sürece müdahil olarak olayın yakın takipçisi olacağız" denildi.

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